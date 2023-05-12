Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber'den canlı yayınına katıldı. Burada gündemi değerlendiren Erbakan, dün cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin kararının arkasında bir kumpas olduğu görüşünün oluştuğunu söyledi. Fatih Erbakan, Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin adaylığını geri çekme kararını değerlendirirken "Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesi, seçmeninin önemli bir bölümünün oy vermemesine neden olacaktır." ifadelerini kullandı.
SİYASET
12 Mayıs 2023 - 14:07
Fatih Erbakan'dan adaylıktan çekilen 'Muharrem İnce' yorumu: 'Kararın arkasında kumpas var..!'
Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, dün cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin söz konusu kararına ilişkin yaptığı yorumunda bu kararın arkasında bir kumpasın olduğunu düşündüğünü söylerken "Açıkça bir komplo var. Kabul edilemez ve üzücüdür" ifadelerini kullandı.
SİYASET
12 Mayıs 2023 - 14:07