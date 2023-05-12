Fatih Erbakan'dan adaylıktan çekilen 'Muharrem İnce' yorumu: 'Kararın arkasında kumpas var..!'













"Türk siyaseti daha öncesinde bu tarz komplolara maruz kalmıştı"

“Muhalefetin çetelere, şantajlara ve çete komplolarına alet edilmesi zararlıdır”

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber'den canlı yayınına katıldı. Burada gündemi değerlendiren Erbakan, dün cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'nin kararının arkasında bir kumpas olduğu görüşünün oluştuğunu söyledi. Fatih Erbakan, Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'nin adaylığını geri çekme kararını değerlendirirken "Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesi, seçmeninin önemli bir bölümünün oy vermemesine neden olacaktır." ifadelerini kullandı.Erbakan, İnce'ye yöneltilen suçlamalara da değinerek, "Türk siyaseti daha öncesinde bu tür oyunlardan mustaripti. Meral Akşener Hanım masadan kalkarsanız profilini ifşa edeceğiz" şeklinde tehdit edildi. Anormallikler CHP'li arkadaşlarım çok paylaşım yapıyor, sosyal medyada yaymaya çalışıyorlar. Bunlar muhalefet partilerinin içinde bulunduğu durumun endişe verici olduğunu gösteriyor." diye konuştu.Muhalefetin 'çete' ve benzeri suçlamaları gündeme getirip getirmeyeceğini değerlendiren Erbakan, "Çeteler, gizli mali işlemler, siyasi hesap dışı komplolar, gasp, çete kumpasları... Muhalefetle anılmaları iyi değil. - İnce seçmeninin önemli bir bölümü oy kullanmaya gitmedi." dedi. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sandıklara nasıl yansıyacağını da tahmin eden Erbakan, şunları söyledi: “Muharrem İnce'nin çekilmesiyle birlikte seçmenin önemli bir bölümü sandığa gitmeyecek. Her gidenin Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini sanmıyorum. Bir kısmının başka bir adaya, bir kısmının da başkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum."