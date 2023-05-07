GÜNDEM
07 Mayıs 2023 - 20:55

Fatih Erbakan, TRT'de LGBT derneklerinin tamamını kapatma vaadi verdi!

TRT1'de siyasi partilerin propaganda konuşmaları başlatıldı. Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, propagnda konuşmasında LGBTİQ+ derneklerini kapatma sözü verdi.

GÜNDEM
07 Mayıs 2023 - 20:55
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Fatih Erbakan, TRT'de LGBT derneklerinin tamamını kapatma vaadi verdi!


Cumhurbaşkanlığı adayları ve siyasi partilerin TRT'de tanıtım konuşmaları başlatıldı. Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, ekrana ilk kez 15.36'da çıktı. Kampanya vaatlerini açıklayan Erbakan, LGBTIQ+ gruplarının tamamen kapatılacağını ve kamuoyunda propaganda yapmasının yasaklanacağını söyledi. Erbakan, konuşmasının devamında "Gençleri deizm, ateizm, eşcinsellik gibi felaketlerden koruyup ihtiyaç duydukları manevi ve aynı zamanda psikolojik desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, TRT'de LGBT derneklerinin tamamını kapatma vaadi verdi



"Milli Eğitim'i ve aynı zamanda 'Ahlak ve Maneviyat' temelli olarak ihya edeceğiz" diye konuşan Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Etik kurallarımıza aykırı dizi ve dizilere karşı düzenlemeler yapacağız.

- LGBT derneklerini kapatacağız, halka açık yerlerde propaganda yapılmasına izin vermeyeceğiz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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