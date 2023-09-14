Fatih Erbakan'dan canlı yayında şeriat sorusuna jet yanıt

Fatih Erbakan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda şeriat sorusuna hiç düşünmeden cevap verdi! O anlar sosyal medyanın gündeminde! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FATİH ERBAKAN'DAN ŞERİAT AÇIKLAMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan geçtiğimiz gün Kübra Par'ın programına konuk oldu. Par Erbakan'a 'Türkiye'nin şeriatla yönetilmesini istiyor musunuz?' sorusunu sordu. Erbakan ise soruya şu sözlerle cevap verdi; 'Ortada geçmişte de bugün de böyle bir ifademiz olmamışken nereden çıktığı belli olmayan bazı hesaplar böyle bir yaygara çıktı.' dedi. Kübra Par ise 'Şeriatı halka soralım gibi bir cümle kurmadınız mı?' dedi.





Erbakan ise; 'Yok tabii. Hiç öyle bir şey yok, biz de şaşırıp açıklama yaptık parti hesaplarımızdan. Hukuki yollardan hakkımızı arayacağımızı söyledik.' dedi. Programda yer alan Deniz Gürel de şu soruyu sordu; 'Taliban zihniyetine bir yakınlık söz konusu mu?' Erbakan konuyla ilgili son olarak şu açıklamaları yaptı; 'Kız çocuklarının eğitiminin engellenmesi, peçe takmadı diye sopa vurulması. Bunların İslam'da yeri yok. İslam'a en büyük zararı da bunlar veriyor.'