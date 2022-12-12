Fatih Karagümrük Caner Erkin'in boşluğunu Fabrice N'Sakala ile dolduracak













Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalmışken transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.Ligin asist kralı olan futbolcusu Caner Erkin ile geçtiğimiz haftalarda flaş bir şekilde yolunu ayıran İstanbul ekibinin oyuncusunun yerini nasıl bir isimle dolduracağı büyük bir merak konusu haline gelmişti.İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile birlikte sol bek transferi konusunda görüşmelerde bulunan Fatih Karagümrük yönetimi sürpriz bir ismi gündemine aldı. Son olarak Beşiktaş formasını giymesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan ve bir süredir takımsız olan Fabrice N'Sakala ile menajeri aracılığıyla ilk görüşmesini yapan İstanbul ekibinin görüşmesinin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Önümüzdeki hafta içerisinde bir kez daha transfer için N'Sakala ile bir araya gelecek olan Fatih Karagümrük yönetiminin anlaşmayı sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.