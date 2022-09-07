İstanbul ekibi tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Burak Kapacak’ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Bursaspor’un altyapısında yetişerek Fenerbahçe takımına kadar yükselen ve 10 defa milli formayı terleten oldukça başarılı genç futbolcunun artık Fatih Karagümrük’te olduğu duyuruldu.
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07 Eylül 2022 - 17:24
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Vavacar Fatih Karagümrük takımı, transferlerine devam ediyor. Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak’ı 1 yıllığına kiralayan Fatih Karagümrük’te transferler devam edecek gibi duruyor…
SPOR
07 Eylül 2022 - 17:24
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