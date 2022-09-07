Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!













İstanbul ekibi tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin 22 yaşındaki genç oyuncusu Burak Kapacak’ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu. Bursaspor’un altyapısında yetişerek Fenerbahçe takımına kadar yükselen ve 10 defa milli formayı terleten oldukça başarılı genç futbolcunun artık Fatih Karagümrük’te olduğu duyuruldu.