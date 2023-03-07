Fatih Karagümrük’te Fabio Borini küllerinden doğdu













Borini küllerinden doğdu!

Spor Toto Süper Lig’de sezon başından bu yana yılın en çok dikkat çeken ekiplerinden birisi haline gelen Fatih Karagümrük, özellikle de son haftalarda Teknik Direktör Andrea Pirlo yönetiminde oldukça başarılı sonuçlar alıyor.Fatih Karagümrük’ün yükselen bu form grafiğinde Teknik Direktör Andrea Pirlo’nun etkisi gözden kaçmazken, aynı zamanda takımda bazı isimler de epey ön plana çıktı.2020-2021 sezonundan bu yana Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli yıldız Fabio Borini, özellikle de bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor. Borini sezon başından bu yana Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 22 karşılaşmada süre alırken, bu müsabakalarda 14 gol ve 9 asistlik bir katkıyla oynamıştı. Süper Lig’de gol krallığı yarışının içerisinde bulunan Fabio Borini, aynı zamanda asist krallığında da ligin zirvesinde yer alıyor.