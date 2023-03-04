Fatih Karagümrük’te Mbaye Diagne rüzgarı







İstanbul'da Diagne şov devam ediyor!







Spor Toto Süper Lig’de bu hafta kendi sahasında oynadığı mücadelede ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Fatih Karagümrük, Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etmeyi başarırken kuşkusuz maça damga vuran isim ise Mbaye Diagne oldu. Tecrübeli golcü Sivasspor karşısında 3 gol birden kaydederek, hat-trick yapmayı başardı.Sezon başından bu yana Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 21 Süper Lig karşılaşmasına çıkan Mbaye Diagne bu müsabakalarda 14 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamayı başardı.