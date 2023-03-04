SPOR
04 Mart 2023 - 15:54

Fatih Karagümrük'te Mbaye Diagne rüzgarı

Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer olan Mbaye Diagne performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Golcü oyuncu son oynanan Sivasspor maçında da şov yaptı.

SPOR
04 Mart 2023 - 15:54
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Fatih Karagümrük’te Mbaye Diagne rüzgarı


Spor Toto Süper Lig’de bu hafta kendi sahasında oynadığı mücadelede ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

İstanbul'da Diagne şov devam ediyor!

Fatih Karagümrük, Sivasspor’u 4-3’lük skorla mağlup etmeyi başarırken kuşkusuz maça damga vuran isim ise Mbaye Diagne oldu. Tecrübeli golcü Sivasspor karşısında 3 gol birden kaydederek, hat-trick yapmayı başardı.



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Sezon başından bu yana Fatih Karagümrük formasıyla toplamda 21 Süper Lig karşılaşmasına çıkan Mbaye Diagne bu müsabakalarda 14 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamayı başardı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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