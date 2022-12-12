SPOR
12 Aralık 2022 - 17:16

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir

Geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak fesheden Caner Erkin'in eski takımına dönebileceği konuşuluyor. Caner, Beşiktaş'a imza atmaya çok yaklaştı.

SPOR
12 Aralık 2022 - 17:16
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Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin Beşiktaş'a geri dönebilir


Spor Toto Süper Lig'de yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde siyah beyazlı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta sol bek transferi bir süredir konuşulurken, Arthur Masuaku ile yollarını ayırması beklenirken yerine eski yıldız dönebilir.

Teknik direktör Şenol Güneş’in özellikle istediği başarılı sol bek’le Beşiktaş yönetiminin görüşmeye başladığı öğrenildi. Caner Erkin’in de kartal geri dönmeye sıcak baktığı eski hocası Şenol Güneş’le yeniden bir çıkış yakalamak istediği bilgisine ulaşıldı. Fatih Karagümrük'le sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu Beşiktaş’ın ilgisi üzerine hızlıca görüşme sağladı. Bu sezon 12 maçta süre alan Caner Karagümrük'te gol paslarıyla oldukça dikkat çekerken, yaptığı 6 assist ile de Spor Toto Süper Lig'in Asist Krallığı listesinde ilk sıradaki yerini aldı.



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Caner'in transferini Şenol Güneş istedi

Şenol Güneş’in oyun sistemine uygun bir sol bek olarak özellikle istediği Erkin’in yabancı kuralının getirdiği kısıtlamaları aşmakta da önemli bir işlevi olacak. Beşiktaş Caner Erkin görüşmelerinde mutlu son oldukça yakın.

Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadı

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Caner Erkin, 2017-2018 sezonunda İtalyan ekibi Inter'den 750.000 Euro bonservis ücretiyle siyah beyazlılara imza atmıştı. 122 karşılaşmada Beşiktaş forması giyen Caner Erkin, 6 gol ve 31 asistlik performans sergilemişti. Tecrübeli sol bek aynı zamanda Beşiktaş ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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