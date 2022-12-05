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05 Aralık 2022 - 12:22

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık yaktı!

Caner Erkin dün Fatih Karagümrük'ten ayrıldı. Ocak ayına kadar kulüpten uzak kalan tecrübeli sol bekin, eski takımı Beşiktaş ile görüştüğü söyleniyor. İddialara göre Beşiktaş'ın Arthur Masuaku'yu göndereceği ve Caner ile yarım sezonluk bir anlaşma yapacak.

SPOR
05 Aralık 2022 - 12:22
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Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık yaktı!


Caner Erkin, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Caner Erkin ile yolların ayrıldığı belirtildi ve kendisine teşekkür edildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstanbul milli takımı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den transfer olan usta oyuncu Caner Erkin ile yollarını ayırdı.



Caner Erkin

Sezonun başında kırmızı siyahlı takıma transferi gerçekleştirilen 34 yaşındaki Caner Erkin'in Süper Lig'de 12 maça çıktığı ve 6 asist yaptığı biliniyor.

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK Mİ?

34 yaşındaki sol bek oyuncusu Caner Erkin'in Beşiktaş'ta dönebileceği iddia edildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in milli futbolcuyu siyah beyazlı kulüpte görmek istediği öne sürülürken yönetimin konuyla ilgili kararı yine Güneş'e bıraktığı belirtildi.

Caner Erkin

Caner Erkin, Valerien Ismael'in ardından Beşiktaş teknik direktörü olan Şenol Güneş ile bir araya geldiği de konuşulan diğer konular arasında yer aldı. Beşiktaş'ta ikinci dönemini başlatan Şenol Güneş ile bir araya gelen Caner Erkin'in kariyeriyle ilgili finalini büyük takımda yapmak istediği söylendi.

SİYAH-BEYAZLI YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Şenol Güneş ile Caner Erkin görüşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah beyazlılar, geçiş döneminde 34 yaşındaki futbolcuyu 6 aylık kontratla takımlarına katmak için arayışlara girdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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