SPOR
29 Aralık 2022 - 00:10

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fatih Karagümrük, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Andrea Pirlo ve Abdullah Avcı maçı değerlendirdi.

SPOR
29 Aralık 2022 - 00:10
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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’da oynanan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Karşılaşmanın gollerini Magomed Ozdoev, Marc Bartra, Fabio Borini, Matteo Ricci ve Jean Kouassi kaydetti. Ev sahibi ekipten Fabio Borini, 1 gol ve 2 asistle maça damga vuran isim oldu. Ev sahibi takım puanını 16'ya yükseltti. Konuk takım ise 26 puanda kaldı. Maçın ardından Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo ve Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi.

Andrea Pirlo

"Çok güzel bir galibiyet"



Andrea Pirlo "Çok iyi bir galibiyet oldu. Değişen bir havaya sahiptik. Bunu taçlandırmak adına güzel bir galibiyet. Son dönemde iyi maçlar oynuyorduk ama bu maçlardan istediğimiz sonucu alamıyorduk. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bunu onlara da söyledim. Her maça olduğu gibi, bu maça da çok iyi hazırlandık. Kompakt oynamayı hedefledik. Kaliteli oyuncular da biraz devreye girince harika bir galibiyet aldık." şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı

"4 gün öncenin tam tersi"

Abdullah Avcı "4 gün önce doğru oyunla maçı kazandıktan sonra bugün tam tersi. 20. dakikadan sonra oyunda hareketlilik yok. Statik kalıyoruz. Fırsat tekrar geldi, golü bulduk. Oyun elimizin altında ama doğru oyunu bir türlü yapamıyoruz. İkinci yarı rakip atıldı, süre çok uzun ama bir türlü ama o mücadeleye sokamadık. Pek alışık olmadığım bir süreç. Şık olmadı. Tepki vermedik. Hiç hoşuma gitmedi. 10'a 10 oynandı, oyunu domine etmemiz lazım, hareketsiz duruyoruz. Hayatımda yaşadığım en kötü senaryolardan biri. Bunu sorgulayacağız." dedi.

 

Fatih Karagümrük Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 4 Ocak 2023 tarihinde oynanacak. Karadeniz ekibi Trabzonspor ise sahasında bir diğer Karadeniz temsilcisi Giresunspor'u konuk edecek. Mücadele 5 Ocak 2023'te oynanacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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