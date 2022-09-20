SPOR
20 Eylül 2022 - 11:48

Fatih Keleş: 'Dünya şampiyonu olduğumuz için gururluyuz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, Sırbistan'da icra edilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğa ulaşıldığı için gururlu olduklarını söyledi. Keleş, İBBSK olarak yeni hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu bilgisini verdi.

SPOR
20 Eylül 2022 - 11:48
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Fatih Keleş: 'Dünya şampiyonu olduğumuz için gururluyuz'

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 2 sporcusu madalya elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Başkanı Fatih Keleş, İhlas haber Ajansı'na (İHA) bilgi verdi.

Sporcularının başarısı ile gurur duyduğunu belirten Keleş, “Bizim için çok iyi bir duygu. Bunu sizlerle paylaşmak da bir o kadar güzel. Grekoromen güreşte takım halinde dünya şampiyonluğunu kazandık. Organizasyonda 5 sporcu arkadaşımız kulübümüzü temsil etti. Sporcularımız 1 altın, 1 bronz madalya ele geçirme başarısı gösterdi. Bizim için çok harika bir hafta ve çok verimli bir turnuvaydı. Kolay değil, buna epey zamandır hazırlanıyorduk. Belki arkadaşlarımız henüz gençler ancak güreş için en az 10 yılını vermiş sporcularımız. Bu şampiyonaya hazırlanmak için 9 aylık yoğun bir kamp programı içerisindeydiler. Çalışmalarının neticesini hem kulübümüzü bunun yanı sıra milli takımı en uygun şekilde temsil ederek olumlu bir şekilde aldılar. Bu bizim açımızdan mutluluk verici bir durumdu. Sırbistan Dünya Şampiyonası'nda sadece grekoromen stilde değil, 2 kadın güreşçimiz ve 1 serbest stil de güreşçimiz bizi temsil etti. Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 8 sporcumuz ile Sırbistan'da Güreş Milli Takımızı temsil ettik” dedi.

“Sporcularımızın her alanda yanında oluyoruz”

Sporcuların tek düşüncelerinin elde edecekleri başarı olması gerektiğini söz eden Başkan Keleş, “Biz arkadaşlarımıza kendimizi hissettiriyoruz. Kulübe olan aidiyetlerinin olması gerektiğini onlara anlatıyoruz. Kulübe olan bağlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Sporcularımıza her alanda, tüm imkanlarımız ile destek oluyoruz. Mental şeklinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kendileri ile olan bağımız sadece yöneticilik bağı içerisinde değil, arkadaş dostluk kurmaya çalışıyoruz. Sporcularımızın dertlerini sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bunları yaparken amacımız sporcularımızın zihinlerinin rahat olmasını sağlamak ve dikkatlerini sadece işlerine vermelerini sağlamak. İsteğimiz, çıktıkları müsabakalarda sadece başarıyı, madalyayı hedeflemeleri yönünde. Onlar yeter ki bayrağımızı gönderde dalgalandırsınlar, İstiklal Marşı'mızı dinletsinler tüm dünyaya diye sporcularımızın antrenman sahası dışında da yanlarında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Eminim ki Paris'te de güzel işler başaracağız”

Başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını ve olimpiyatlara hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Fatih Keleş, “Sırbistan'daki turnuvada madalya alan arkadaşlarımız da dahil olmak suretiyle kulübümüzün bünyesindeki sporcularımız genç yaşa sahipler. 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Bugün bizim açımızdan Dünya Şampiyonası artık bitmiştir. Önümüzde Olimpiyat var ve bizim hedefimiz artık Paris'te yapılacak olimpiyatlardır. Kulübümüz bünyesindeki sporcularımız eminim ki çok iyi hazırlanacaklar ve kulübümüz adına Paris'te güzel işlere imza atacaklar” ifadelerine yer verdi.

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Haber Editörü
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