Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim olacak dedi!

Türkiye’de seçim için geri sayım devam ederken, siyasi partiler ve ittifaklar seçim hazırlığına hız verdi. AK Parti, İstanbul’da seçim startını verirken CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan 6’lı masanın 84 maddelik “ Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi “ yayınlandı. Bu önerilerin ardından henüz belirlenmeyen 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. Gündemde birkaç isim yer alırken ünlü gazeteci Fatih Portakal’dan açıklama geldi.
Fatih Portakal’dan 6’lı masa adayı açıklaması!
Siyaset gündemi 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile meşgul. Ünlü gazeteci Fatih Portakal’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. YouTube kanalı üzerinden yayın yapan Prtakal, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu. Fatih Portakal, 6’lı masanın anayasa taslağında 7 yıl süre sonunda cumhurbaşkanı olan kişinin bir daha siyasete dönemeyeceği maddesini hatırlatarak, 54 yaşındaki Ekrem İmamoğlu, 55 yaşındaki Ali Babacan, 63 yaşındaki Ahmet Davutoğlu ve hatta 66 yaşındaki Meral Akşener’in elendiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da HDP’den ambargolu olduğunu belirtti. Demoktat Parti lideri Gültekin Uysal’ın ise adayın 6’lı masanın içerisinden çıkacağını söylediğini hatırlatarak geriye sadece 81 yaşındaki Temel Karamollaoğlu ve 73 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaldığını ifade etti.