Fatih Portakal'den Muharrem İnce'ye rest! Açık açık tehdit etti: Böyle yaparsanız...

Gazeteci Fatih Portakal, Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi. İnce'nin kendisi hakkında "kızdı" sözlerini kullanmasına sinirlenen Portakal, WhatsApp yazışmalarının olduğunu belirterek, 'Öyle ben kızmışım filan kesinlikle yalan. Whatsapp yazışmalarını gösteririm. Yeter' ifadelerini kullandı. Fatih Portakal, geçtiğimiz hafta Nevşin Mengü ile tartışmasıyla gündeme gelen Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi. İnce, Portakal'a "Gösteriye katılmadığım için bana kızdı" ifadelerini kullandı. Fatih Portakal bu sözlerin ardından elinde WhatsApp yazışmasının olduğunu belirterek, "Yalan söylüyorsun Muharrem Bey" dedi.
FATİH PORTAKAL YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KONUŞTU
Muharrem İnce'nin aday olduğunu anlıyoruz. Sondan bir önceki ifadesinde "Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilebilirim. İkna edilmesi gerekenler var" dedi. Dün bir açıklama daha yaptı. "Aday olmaya karar verdim. Beni değil, 80 bin genci isteyenleri ikna edin" dedi. Son açıklama bugün yapıldı. YSK'ya gidip başvuru yapacağına dair.
'MUHARREM BEY YALAN SÖYLÜYORSUNUZ'
'Muharrem İnce'ye üzüldüm. Birkaç gündür bir haber
var; Nevşin, İsmail, ben... Fatih Altaylı, Muharrem İnce ile konuştu. Fatih'le bir sorunum yok. "Beni aradı, programa davet etti, ben yokum dedim, çıldırdı." söz konusu tam bir yalan! Yalan söylüyorsun Muharrem Bey' ifadelerini kullandı.
'WHATSAPP YAZIŞMALARI VAR'
Buna cevap vermek istemedim ama vereceğim çünkü suçlanıyorum. WhatsApp yazışmalarımız var. Göstermeyeceğim ama dün arkadaşım bu yazışmaları okudu ve ben tekrar okudum. Ben seni aramadım, sen bana bir kere mesaj attın, "Bu ankete neden adımı yazmadın?" söyleyerek seni programa davet ettim. Katılamayacağınızı söylediniz. Sonra perşembe katıl dedim. "Bundan sonra sana katılmayacağım" dediniz. Daha sonra neden katılmadığını sordum. Bundan sonrasını yazmayacağım zaten.
'ÜSTÜME GELMEYİN'
Nazik bir şekilde dedim. Ben zaten böyle bir insanım. Ben kaba bir insan değilim. Nerede konuşacağımı biliyorum. Muharrem Bey ile aramda iki yaş var. Yaşım yaşıma, davranışlarım eğitimime uygun. Ben kızmışım falan külliyen yalan. Bak, bir daha benim üzerime gelmeyin. Katıl ya da katılma, banane. Ama yalan söyleme. Ben seni aramadım, sen beni aradın. Seni davet ettim, hayır dedin, ben de tamam dedim. Başka bir şey söylemedim. Sana başarılar diliyorum. Başvurmak istersen, sana aylar önce söz vermiştim. Gidip başvurmak için imzalayacağım. Sinan Ogan'a da atacağım.