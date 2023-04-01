Fatih Portakal'ın seçimlerdeki oy rengi belli oldu!

Sözcü TV'nin haber programı sunucusu Fatih Portakal oyunu hangi adaydan yana kullanacağını açıkladı. Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Portakal, Davutoğlu'na “Benim oyum net” şeklinde bir ifade kullandı. YSK, 14 Mayıs 2023'te yapılacak ortak cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekili seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ile ilgili listeyi hazırladı. Hazırlanan kesin liste Resmi Gazete'de yayımlandı.
Seçime iki aydan az bir zaman kala 6'lı masadaki ortaklardan birisi olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın hazırlayıp sunduğu bir programa konuk oldu. Portakal'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, hem gündeme dair hem de seçim çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.
Program sunucusu Fatih Portakal ise, oyunun rengini Davutoğlu'na açıkladı.