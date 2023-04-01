MEDYA
01 Nisan 2023 - 16:55

Fatih Portakal'ın seçimlerdeki oy rengi belli oldu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başladı ve siyaset dünyası günlerdir meşgul. Sözcü TV'nin haber bülteni sunucusu, Fatih Portakal, Gelecek Partisinin lideri Ahmet Davutoğlu'nu konuk olarak aldığı programında seçimlerde hangi adaya oyunu vereceğini söyledi.

MEDYA
01 Nisan 2023 - 16:55
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Fatih Portakal'ın seçimlerdeki oy rengi belli oldu!


Sözcü TV'nin haber programı sunucusu Fatih Portakal oyunu hangi adaydan yana kullanacağını açıkladı. Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Portakal, Davutoğlu'na “Benim oyum net” şeklinde bir ifade kullandı.

YSK, 14 Mayıs 2023'te yapılacak ortak cumhurbaşkanlığı ve 28. milletvekili seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ile ilgili listeyi hazırladı. Hazırlanan kesin liste Resmi Gazete'de yayımlandı.



Seçime iki aydan az bir zaman kala 6'lı masadaki ortaklardan birisi olan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın hazırlayıp sunduğu bir programa konuk oldu. Portakal'ın sorularını yanıtlayan Davutoğlu, hem gündeme dair hem de seçim çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Fatih Portakal'ın seçimlerdeki oy rengi belli oldu

Program sunucusu Fatih Portakal ise, oyunun rengini Davutoğlu'na açıkladı.

“BENİM OYUM NET”

Türkiye'de değişim istediğinden bahseden Fatih Portakal, Davutoğlu'na dönerek "Size söylüyorum, mutlak değişim istiyorum. Benim oyun net" şeklinde ifadeler kullanarak Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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