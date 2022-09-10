YAŞAM
10 Eylül 2022 - 09:19

Fatih'te feci kaza: 2 kadın ve bebek ağır yaralandı

Fatih'te bebek arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın ve bir yaşındaki bebek kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 09:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fatih'te feci kaza: 2 kadın ve bebek ağır yaralandı

Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadın ve bebeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kadın ve bebek ağır yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, yaralı kadınları ve bebeği ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi sürerken, polis ekipleri mevzu ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza sonrası vatandaşların mobil cihaz kamerasına yansıdı

Kazada yaralanan kadınların son hali ise vatandaşların mobil cihaz kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kadının hareketsiz olarak yattığı ve vatandaşların da kadınların üzerine örtü örttüğü görülüyor. Kazanın ardından boş bebek arabası ise yolun kenarında öylece durdu.

Caner Sönmez - Davut Has

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı
Son Haberler
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları kamerada
Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa arabanın çarptığı dehşet anları...
1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesi, değiştirilen soy isimlerini geri istiyor
1980 darbesinde idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun ailesi,...
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Samsunspor yine sil baştan
Samsunspor yine sil baştan
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına alındı
Denizli - Muğla sınırında dün öğlen başlayan yangın kontrol altına...
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi geçti'
Bakan Nebati: 'Kur Korumalı Mevduat, 1 milyon 300 milyon liralık hacmi...
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Kasımpaşa ile Galatasaray 37. randevuda
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken, batırma noktasına getirmişlerdir'
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: 'Türkiye’yi kurtarayım derken,...
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Türkiye Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Taksim’de dehşet anları kamerada: 1’i ağır 2 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Hırvatistan’da tren kazası: 3 ölü, 11 yaralı
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Resul Dindar hem coştu hem de coşturdu
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Bu yolda araçlar viteste olmadan 40 kilometre hızla rampa çıkıyor
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti