Olay, dün 15.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih'te hareket halindeki bir İETT otobüsünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kişi tıklım tıklım dolu olan otobüste bir başka yolcunun yanlışlıkla ayağına bastı. Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı. Otobüs bir anda karıştı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Çığlık atan kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı. Duran şoför bir müddet sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi. O anlar ise mobil cihaz kamerasına yansıdı.
YAŞAM
16 Eylül 2022 - 11:30
Fatih'te İETT otobüsünde dehşet: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
Fatih'te tıklım tıklım dolu olan İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. Yaşananlar karşısında çığlık atan kadın yolcular "kapıyı açın" şeklinde çığlık attı. Dehşet anları mobil cihaz kamerasına yansıdı.
YAŞAM
16 Eylül 2022 - 11:30
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