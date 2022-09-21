Fatih Aksaray Meydanı'nda bazı vatandaşlar, kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak yolun karşısına geçti. Seyir halindeki araçların önüne atlayan yayalar, hem kendilerinin eş zamanlı sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüler yavaşlamak zorunda kalırken, yayalar ise araçların gelişini umursamadan geçmeye devam etti. Bazı yayalar ise araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kalabalık yaya geçişleri trafiğin durmasına da kapı araladı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:19
Fatih'te kırmızı ışığa aldırmadan yolun karşısına geçen yayalar kamerada
Fatih'te kendilerine yanan kırmızı ışığa aldırış etmeyen bazı yayaların, araçların önüne atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışması "bu kadarına da pes" dedirtti.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 11:19
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