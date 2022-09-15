YAŞAM
15 Eylül 2022 - 13:15

Fatih'te kuyumcuyu soymaya kalkan şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada

İstanbul Fatih'te gece yarısı kuyumcu dükkanına giren 4 şüpheli, caddede devriye atan polis aracını görünce geldikleri otomobile binerek kaçtı. Şüphelilerin kuyumcuya girdiği ve sonrasında kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 13:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fatih’te kuyumcuyu soymaya kalkan şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada

Olay, 9 Eylül Cuma günü Beyazıt Yeniçeriler Caddesi'nde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kuyumcuyu soymak için araçla gelen 4 şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra düğmeye bastı. Şüphelilerden 3'ü kuyumcunun kepengini açarak ellerindeki çuvallarla içeri girdi. Diğer şüpheli de dışarıda bekleyerek gözcülük yaptı. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, caddede devriye atan polis aracını görünce arkadaşlarına haber verdi. Polis aracının geldiğini görünce paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıktı. Geldikleri otomobile binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin soygun girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kepengi kaldırıp içeri girdiği, polis aracının tepe ışıklarını fark edince otomobile binerek kaçtıkları görüldü.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı