Fatih’te spor salonuna silahlı saldırı :1 ölü













Olay, akşam saatlerinde Fatih Seyyid Ömer Ali mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre spor salonuna spor yapmak amacıyla gelen bir kişi kimliği belli olmayan şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık personelleri ise saldırıya uğrayan kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri incelemele ekiplerinin çalışmalarının ardından vefat eden şahsın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna yollandı. Polis ekipleri olay konusu ile ilgili geniş çaplı incelem başlattı.