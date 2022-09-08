YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:59

Fatih'te zehir tacirinin evine operasyon

Fatih'te, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak bir adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 146 gram eroinle birlikte 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca, İstanbul emniyeti tarafından 7 ilçede düzenlenen dar alan uygulamalarında binlerce şahıs ve araç kontrolden geçirilerek birden fazla uyuşturucu madde elde edildi.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 09:59
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Fatih’te zehir tacirinin evine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının tespit edilmesi ve torbacı-sokak satıcısı diye tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih ilçesinde çalışma yapıldı. Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, konu hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu, 6 Eylül tarihinde belirlenen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda, M.Z.F adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda; 2 kilo 146 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 900 TL nakit para elde edildi. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada; farklı suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Konu konusu ile ilgili yakalanan M.Z.F. isimli şahıs, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla, narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla 6 Eylül tarihinde “Dar alan uygulamaları” yapıldı. Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli ilçelerinin belirlenen bölgelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda üç bin 821 şahıs, bin 16 araç, 393 motosikletin denetimi yapıldı. Uygulamalarda 513 gram esrar, 247 gram sentetik kannabinoid, 41 gram metamfetamin, 1 adet telefon, 110 TL Para elde edildi.
Yapılan denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği öğrenildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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