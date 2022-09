Fatih’teki Avrupa Otogarı’nda yıkım gerginliği

Avrupa Pazarı Uluslararası Kargo ve Otobüs Terminali, birinci derece arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle yıkım kararı verildi. Otogar esnafı karara karşı çıkarak mahkemeye başvurdu. 11. İdare Mahkemesi yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinde Avrupa Pazarı Uluslararası Kargo ve Otobüs Terminali'ne gelerek yıkımı durdurulan iş yerlerini mühürlemek istedi. Kendilerine mühürlemeyle ilgili tebligat yapılmadığını önemini vurgulayan esnaf ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet polislerinin olaya müdahale etmesiyle gerginlik son buldu. Otogarda yer alan iş yerleri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.Otogar esnafının avukatı Serkan Duman, “Geçen hafta pazartesi günü iş makinelerin gelmesiyle beraber bizim haberimiz oldu. Biz de kararı istedik, kararı vermediler. İdare mahkemesinden yıkımı durdurma kararı alıp yıkımı durdurduk. an itibariyle yıkım durmuş durumda. Kanuna aykırı bir şekilde hala iş makineleri burada yıkmaya çalışıyor. Dinlemeyeceğiz tanımayacağız deyip sabahın altısında buraya geldiler. Ondan öncesinde de her gün zabıtaları buraya gönderip, 'Burası SİT alanı biz mahkeme karını tanımıyoruz' şeklinde beyanlarla gelip burada bizi rahatsız ediyorlar. Buranın özel mülk olduğunu tekrar hatırlatıyorum. Faaliyetten men edebilirsiniz. Biz de yasal haklarımı kullanırız” dedi.Konu konusu ile ilgili açıklama yapan Duman, “Yürütmeyi durdurma kararı yıkıma engel olduğu için yapamadılar ve içeri girip her dükkanı mühürlemek istiyorlar. Mühürleyebilirsiniz, karar var mı bununla ilgili diyoruz 'Ben söylüyorum' diyor. Bir işletme burası varsa bir karar, uygularsınız. Belediyeden geliyorsunuz, bu vatandaşı düşünmek zorundasınız. Varsa elinizde bir karar yıkın ancak burada yürütmeyi durdurma kararı var. Milyon dolarlık ithalatlar yapılıyor. Burası ciddi bir ticari merkez ama buraya düşmanca 'Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz' diyorlar” dedi.Avrupa Otogarı esnafı Cemal Yazıcı, “Burada ülke dışına ihracat yapan firmalarız. Yaklaşık 170 tane firma var. Belediye kanunsuz işlem yapıyor. Yürütmeyi durdurma kararı var. Ona rağmen gelip yıkım yapmaya çalışıyorlar. İdari mahkemenin kararını tanımıyorlar. Ayrıca hiçbirimize tebligat yapılmadı. Bildirim yapılmadı. Resmen bizi kışkırtıyorlar. Kanunsuz işlem yapıyorlar. Bizim ekonomiye faydamız var” dedi.