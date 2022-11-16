Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:08

Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Türk futbol camiasının önemli isimlerinden olan Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarlarının unutamadığı kişiler arasında yer alır. Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında? Fatih Tekke hayatına dair merak edilenler haberimizde

Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:08
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Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Başarılı futbol kariyeri bulunan Fatih Tekke, birçok takımda yer alırken özellikle Trabzonspor taraftarlarının unutmadığı isim haline geldi. Aynı zamanda A milli takım forması da giyen Fatih Tekke hakkında yapılan araştırmaların yanıtı haberimizde yer almaktadır

FATİH TEKKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Tekke, 17 yaşındayken futbol sevdası üzerine A milli takıma yükselme şansı buldu. Önemli isimler arasında yer alan Tekke'yle beraber A milli takım forması giyen diğer isimler ise Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas'tır.

Maç zamanında gösterdiği agresif hareketler nedeniyle kısa süre için Altay takımına kiralık olarak verildi. Altay'da forma giyerken Çanakkale Dardanelspor ile ücadele esnasında ayağı kırılmış ve uzun zaman sahalardan uzak kalmış. Sağlığının yerine gelmesiyle beraber tekrar Trabzonspor'a dönüş yapan Tekke, takımda yaşanan sorunlar nedeniyle başarılı işlere imza atamadı. Bu nedenle Gaziantepsor ile anlaştı.Burada iyi bir grafik çizdi ve A Milli Takım kadrosuna kadar yükselerek adını duyurdu. Uzun zaman Trabzonspor forması giymiş hem de memleketi olan Trabzon için Fatih tekke unutulmayacak isimler arasında yer alır. 2006 yılında Trabzonspor'dan tamamen ayrılarak Rusya'da bulunan Zenit kulübüne transfer oldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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