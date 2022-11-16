Başarılı futbol kariyeri bulunan Fatih Tekke, birçok takımda yer alırken özellikle Trabzonspor taraftarlarının unutmadığı isim haline geldi. Aynı zamanda A milli takım forması da giyen Fatih Tekke hakkında yapılan araştırmaların yanıtı haberimizde yer almaktadır
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:08
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Türk futbol camiasının önemli isimlerinden olan Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarlarının unutamadığı kişiler arasında yer alır. Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında? Fatih Tekke hayatına dair merak edilenler haberimizde
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:08
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