SPOR
24 Ekim 2022 - 21:24

Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!

Tecrübeli teknik adam Fatih Tekke'nin yeniden Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi. Resmi anlaşmanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

SPOR
24 Ekim 2022 - 21:24
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Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!


Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'da bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımı sezon başında uzun sürelik bir aranın ardından lige çıkarmayı başaran Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar haftalardır devam eden kötü gidişatın ardından ayrıldı.

FATİH HOCA GERİ DÖNÜYOR

Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte duyuruldu.



istanbulspor fatih tekke

İstanbulspor yönetiminin teknik direktör konusunda ise büyük bir sürprize imza atacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Fatih Tekke ile görüştüğü öğrenilen İstanbulspor kulübü yetkililerinin anlaşma sağlamaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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