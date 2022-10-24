Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!







FATİH HOCA GERİ DÖNÜYOR







Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'da bugün sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımı sezon başında uzun sürelik bir aranın ardından lige çıkarmayı başaran Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollar haftalardır devam eden kötü gidişatın ardından ayrıldı.Ligde oynadığı son üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte duyuruldu.İstanbulspor yönetiminin teknik direktör konusunda ise büyük bir sürprize imza atacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Fatih Tekke ile görüştüğü öğrenilen İstanbulspor kulübü yetkililerinin anlaşma sağlamaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.