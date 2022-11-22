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22 Kasım 2022 - 12:04

Fatih Terim'den Dünya Kupası ve Lionel Messi sözleri! Terim, Messi hayranı olduğunu açıkladı

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Hoca sıkı bir Lionel Messi hayranı olduğunu itiraf etti.

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22 Kasım 2022 - 12:04
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Fatih Terim'den Dünya Kupası ve Lionel Messi sözleri! Terim, Messi hayranı olduğunu açıkladı


GQ Türkiye Dergisi'ne konuşan efsane teknik adam Fatih Terim, yaptığı açıklamalarda futbol dünyasının gündemine oturmayı başardı.

Katar'da oynanan FIFA 2022 Dünya Kupası hakkında konuşan tecrübeli teknik adam Fatih Terim, yaptığı açıklamalarla futbolseverlerin dikkatini çekti. Fatih Hoca, Dünya Kupası ile ilgili olarak flaş bir itirafta bulunurken Lionel Messi'nin de büyük bir hayranı olduğunu söyledi.



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Efsane isim Lionel Messi hakkında...

Fatih Terim, GQ Dergisi'ne Katar Dünya Kupası ve Arjantin kaptanı Lionel Messi hakkında yaptığı açıklamalarda;

' Ülkemizi bu Dünya Kupası'nda sahaya görmeyi çok isterdim. Heyecanla bu maçları takip etmek bizim açımızdan unutulmaz olurdu. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki ben büyük bir Lionel Messi hayranıyım o yüzden de bir yanım Arjantin'den yana. Messi hayranı olduğumu daha önce düzenlediği basın toplantılarında da dile getirmiştim. Benim için her zaman bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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