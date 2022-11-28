SPOR
28 Kasım 2022 - 23:57

Fatih Terim'den sevenlerini hüzne boğan paylaşım! "Tarifi imkansız..."

Ünlü teknik direktör Fatih Terim annesinin vefatı ardından Twitter hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

SPOR
28 Kasım 2022 - 23:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fatih Terim'den sevenlerini hüzne boğan paylaşım!


Ünlü teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti. Cenaze töreninde üzüntüsü gözlerine yansıyan teknik adam resmi Twitter hesabından milyonları duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim, birkaç gün önce hayatının şokunu yaşadığı bir gün geçirdi. Annesi Nuriye Terim’in vefat haberiyle yıkılan teknik adam sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fatih Terim’in annesi vefat ettiğinde 91 yaşındaydı.

“ Tarifi imkansız bir eksiklik “



Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim, annesi Nuriye Terim’i toprağa verdi. Cenaze törenine Acun Ilıcalı, Sinan Engin, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimler katıldı. Acısı henüz çok taze olan teknik adam sosyal medya hesabı üzerinden acısını yazıya döktü.

Fatih Terim annesinin kaybı ardından şu sözleri kaleme aldı;

“ Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş… Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz “ ifadelerini kullandı.

fatih terim

Fatih Terim’in duygu dolu paylaşımı hem basında hem de sosyal medyada gündem oldu. Ünlü teknik adama sevenlerinden başsağlığı mesajı yağdı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigana tutuklama kararı!
Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigana tutuklama kararı!
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!
Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete geçti! Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe teklifte bulunacak
Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete geçti! Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe teklifte bulunacak
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor
Beşiktaş Alanyaspor'un genç yıldızı için harekete geçti! Umut Güneş sene sonunda Beşiktaş'a imza atabilir
Beşiktaş Alanyaspor'un genç yıldızı için harekete geçti! Umut Güneş sene sonunda Beşiktaş'a imza atabilir
Son Haberler
Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor! Cara Delevingne’nın serveti ortaya çıktı
Ünlü modelin günlük kazancını duyanlar kulaklarına inanamıyor!...
POMEM başvuru sonuçları ilan edildi! POMEM sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
POMEM başvuru sonuçları ilan edildi! POMEM sınavı ne zaman, başvuru...
Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Final yapacağı konuşuluyordu: O karar diziseverlere soğuk duş etkisi yaptı!
Arka Sokaklar'da flaş gelişme! Final yapacağı konuşuluyordu: O karar...
Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...
Sözleşmeli personeller için kritik karar! Maaşlar düşebilir...
Kısmetse Olur'un gözde iki damat adayı yıllar sonra bir arada! Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın o görüntüleri sosyal medyayı yıktı geçti
Kısmetse Olur'un gözde iki damat adayı yıllar sonra bir arada! Semih...
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı canlı alındı!
Eskişehir'de bozulan 'sumatik' için insani çözüm: Ödemeler canlı...
Özgür Demirtaş geleceği erken görmüş! 'Allah rahmet eylesin' diyerek açıkladı: Fakirler ve zenginler devri
Özgür Demirtaş geleceği erken görmüş! 'Allah rahmet eylesin' diyerek...
Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigana tutuklama kararı!
Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e...
Asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi: Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş'in üst düzey yöneticileriyle görüşecek!
Asgari ücret görüşmeleri için beklenen gün geldi: Bakan Bilgin,...
Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız diyerek açıkladı!
Asgari ücrette masadaki rakam sızdı! Temmuz'da yeni zammı konuşacağız...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü uygulanacak! Aday memurluk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sözleşmeliye kadroda 3+1 formülü...
Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini açıkladı: 'En sevdiğim huyum kaderci oluşum'
Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini...
Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten başvuru yapın
Kiracılara müjde: Devlet kiranızın 995 lirasını ödüyor: e-Devlet'ten...
Hafsanur Sancaktutan'a eleştiri yağdı! Para var ama zevk yok: Topa tuttular!
Hafsanur Sancaktutan'a eleştiri yağdı! Para var ama zevk yok: Topa...
Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde salça, çay, tavuk, deterjan hepsi en ucuza satılacak!
Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde...