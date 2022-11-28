Fatih Terim'den sevenlerini hüzne boğan paylaşım! "Tarifi imkansız..."

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti. Cenaze töreninde üzüntüsü gözlerine yansıyan teknik adam resmi Twitter hesabından milyonları duygulandıran bir paylaşım yaptı. Fatih Terim, birkaç gün önce hayatının şokunu yaşadığı bir gün geçirdi. Annesi Nuriye Terim’in vefat haberiyle yıkılan teknik adam sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fatih Terim’in annesi vefat ettiğinde 91 yaşındaydı.
“ Tarifi imkansız bir eksiklik “
Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim, annesi Nuriye Terim’i toprağa verdi. Cenaze törenine Acun Ilıcalı, Sinan Engin, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimler katıldı. Acısı henüz çok taze olan teknik adam sosyal medya hesabı üzerinden acısını yazıya döktü. Fatih Terim annesinin kaybı ardından şu sözleri kaleme aldı; “ Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş… Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz “ ifadelerini kullandı.
Fatih Terim’in duygu dolu paylaşımı hem basında hem de sosyal medyada gündem oldu. Ünlü teknik adama sevenlerinden başsağlığı mesajı yağdı.