Fatih ve Geyve Belediyeleri arasında yöresel ürünlerin satışına yönelik protokol imzalandı













Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Geyve Belediyesi, Kadın Girişimciler Kurulu ve Sakarya Üniversitesi'nin yürüttüğü proje çerçevesinde 12 bin dönüm alan üzerinde kurulan bu alanda önemli tesislerden biri olduğu dile getirilen ‘Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ni ziyaret etmişti. Başkan Turan, bu merkezde 42 kadın tarafından üretilen reçel, salça, tarhana, erişte, turşu, meyve suyu, marmelat, meyve kurusu, sos, pekmez gibi 175 çeşit doğal ürünün Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne kazandırılması için teklifte bulundu.Fatih'te belirlenen alanlarda maliyetine vatandaşlara satışı yapılacak ürünlere yönelik Başkan M. Ergün Turan ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın katılımlarıyla protokol için imza töreni düzenlendi. Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıyla imzalar atıldı. Başkan Turan ve Kaya, imza töreninin ardından yöresel ürünlerin tadına baktı.Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Halkımızın sağlıklı sofra ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak için, İstanbul'un çevresinde, organik tarım faaliyetlerinin geliştiği yerlerle, birtakım ortak projelerle iş birliği halinde olmak da gerekiyor. Sakarya'nın ilçesi Geyve, havasıyla, suyuyla, toprağının bereketiyle ülkemizin en iyi beldelerinden biri. Burada, 2018 yılında hayata geçirilen Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, bugüne kadar birçok güzel işe imza atarak 'Yüzde yüz doğal' sloganıyla yerli bir markayı; GEYVA'yı ülkemize armağan etmiş. Bu merkez, Geyve Belediyesi himayesinde yörenin üreten kadınlara ciddi manada bir ekmek kapısı olmuş. Bu konu; yani kadınların ekonomiye katılımı, istihdamı meselesi, Benim her an üzerinde durduğum bir meseledir. Bu bakımdan Geyve Belediye Başkanımızı gönülden kutluyorum” dedi.175 çeşit ürünün bütün üretim süreçlerinin kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Turan, “Geçtiğimiz günlerde Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya dostumuzun da davetiyle Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ne bir ziyarette bulunduk. Buradaki işleyişten, imalat çalışmalarından gerçekten etkilendik. Başkanımızla da yaptığımız görüşmeler neticesinde, GEYVA ürünlerinin, Fatihli hemşerilerimize ulaşması konusunda aramızda mutabakata vardık. İnşallah, sağlıklı koşullarda, kaliteli şekilde imal edilen bu ürünlerle, Fatihli hemşerilerimizi en kısa sürede buluşturacağız. Kendi sosyal tesislerimizde bu ürünleri kullanacağız” dedi.Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya yaptığı konuşmada, “Yaptığımız ürünlerde hiçbir şekilde katkı, koruyucu ya da renklendirici bulunmamaktadır. Glikoz kullanılmamaktadır. Hepsi odun ateşinde evlerinde annelerimiz ya da babaannelerimizin yaptığı şekliyle üretilmektedir. Bu konuyu Ergün başkanımıza ilettik. Başkanımız da hem Geyve çiftçisine hem çalışan Geyve kadınlarına aynı anda İstanbul ve Fatih halkına helal ve temiz yollarla üretilen bu gıdaları buluşturmak için teklifte bulundu. Biz de başkanımızın teklifine çok sevindik. Bun teklif ilçemize moral oldu. İnşallah Fatih Belediyesi'nin tüm tesislerinde ürünlerimiz satılacak. Size kahvaltılarda sunulacak” dedi.