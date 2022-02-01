Fatma Girik'in ölümünde ihmal mi var? Kardeşi dava açtı..

Türk sinema tarihinin duayen isimlerinden biri olan Fatma Girik, Kovid-19'a bağlı viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamalarla çok konuşulacak bir süreci başlattı. Günay Girik, ablasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü ve hastaneyle sanatçının manevi kızı ve yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar'ı dava etti.
Günay Girik, savcılığa bildirdiği suç duyurusunda ablası Fatma Girik'in bulaşıcı hastalıklar çerçevesinde işlenebilecek suçlar kapsamında yer alan taksirle ölüme sebebiyet vermek olarak beyanında bulundu. Hastane yönetimini dava konusu yapan Günay Girik, Fatma Girik'in hem manevi kızı hem de yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar hakkında da ayrı bir şikayet dilekçesi sundu.
Usta sanatçı Fatma Girik'in yeğenine karşı açılan dava süreci boyunca Fatma Girik'in tüm mal varlığına da tedbir konulacağı öğrenildi.
Günay Girik, savcılığa bildirdiği suç duyurusunda ablası Fatma Girik'in bulaşıcı hastalıklar çerçevesinde işlenebilecek suçlar kapsamında yer alan taksirle ölüme sebebiyet vermek olarak beyanında bulundu. Hastane yönetimini dava konusu yapan Günay Girik, Fatma Girik'in hem manevi kızı hem de yeğeni olan Ahu Turanlı Aşkar hakkında da ayrı bir şikayet dilekçesi sundu.
Usta sanatçı Fatma Girik'in yeğenine karşı açılan dava süreci boyunca Fatma Girik'in tüm mal varlığına da tedbir konulacağı öğrenildi.