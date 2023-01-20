Fatura derdi son buluyor! Devlet kesenin ağzını açtı: 900 TL yardım almak için tek başvuru yeter! Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapacak. Fatura desteği olarak geçecek ödemeler tamı tamına 900 TL olacak. Ev bütçesine katkı sağlamak, zor durumda olan, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların bir nebze olsun sıkıntılarını azaltmak için uygulanan bu yardımın detayları belli oldu. İşte başvuru detayları....
DEVLETTEN 900 TL'LİK FATURA YARDIMIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım parası verilecek. Doğalgaz yardım parası, fatura desteği olarak yapılacak ödemeler 2500 TL'ye kadar çıkabilecek. Bu yardımları alabilmek için başvuruda bulunmanız gerekiyor.
Siz de faturalarınızı ödemekte güçlük çekiyorsanız, fatura borçlarınız birikmiş ise, icralık iseniz bu faturaları ödemek için devlet size yardım ödemesi yapıyor. Devir ekonomi devri. Fakat son zamanlarda yaşanan yüksek enflasyon, yüksek faturalar, artan gıda fiyatları vatandaşın zor günler geçirmesine ve ev ihtiyaçlarına yetememesine sebebiyet veriyor. Bu durum üzücü bir durum yaratıyor. Başvurular e devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek. Başvurularınızın onaylanması halinde ödemelerinizi PTT üzerinden alacaksınız. Doğalgaz destek ödemeleri faturalarını ödeyemeyen, geliri belirli seviyenin altında olan kişilere verilecek. Bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı fazla ise doğalgaz desteği verilecek.