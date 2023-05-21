Fatura ödemekten bıkanlara indirim haberi! Faturada adı soyadı yazanlar dikkat: 1500 TL indirim yapılacak







İNDİRİM MİKTARI NE KADAR?











Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından duyurulan kampanya, vatandaşlara fatura ödemeleri üzerinde 1500 Türk Lirası'na kadar indirim imkanı sunmaktadır. Kampanya ile ilgili detaylar açıklandı ve bazı kriterler belirlendi. İndirimden faydalanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterlerin sağlanması durumunda ödemelerinde indirimden yararlanabileceklerdir. Kriterler arasında son 3 ay içinde faturanın belirli bir oranı aşmaması, faturanın abonenin adına düzenlenmiş olması ve kampanya tarihleri içinde düzenli ödeme yapılması gibi şartlar yer almaktadır.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından açıklanan kampanya, abonelerin fatura ödemelerindeki indirim miktarını belirlemiştir. İndirim miktarı, abonenin son üç aylık ortalama fatura miktarının yüzde elli fazlası üzerinden hesaplanacak şekilde uygulanacaktır. Bu sayede fatura tutarının 1500 Türk Lirası'ndan fazla olan kısmında yüzde elli indirim uygulanacaktır. Örneğin, abonenin son üç aylık faturası 3000 TL ise, 1500 TL'yi aşan kısmı üzerinden yüzde elli indirim uygulanacak ve toplamda 150 TL'ye kadar indirim sağlanacaktır.İndirim, fatura ödemeleri sonrasında geri ödeme şeklinde uygulanacaktır. Kampanyaya katılan aboneler, indirim tutarını sonraki fatura dönemlerinde kullanabilecektir. Geri ödeme süreci ve indirim tutarının kullanımı ile ilgili tüm detaylar, kurum tarafından abonelere ayrıntılı bir şekilde bildirilecektir. Ayrıca, kampanya kapsamında iletişim giderlerini azaltarak vatandaşlara ekonomik destek sağlanması planlanmaktadır. Bu sayede fatura hizmetlerinin maliyeti düşürülerek vatandaşların bütçelerine katkıda bulunulacaktır. Kampanyanın detayları, kurumun resmi web sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Vatandaşlar, koşulları dikkatlice inceleyerek indirimden faydalanmak için başvuru yapabilecektir. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından ödemeler gerçekleştirilecektir. Detaylar, resmi web sitesi üzerinden duyurulmuştur.