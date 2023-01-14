Faturada ismi yazanlar dikkat! Bu banka faturanızın 200 TL'sini karşılayacak: Oturduğunuz yerden hemen bildirin!







KUVEYT TÜRK'TEN İNANILMAZ KAMPANYA







Ev adresine fatura gelen ve otomatik ödeme talimatı vermeyi düşünen vatandaşlar için önemli açıklamalar peş peşe yapıldı. Kaçırılmaması gereken fırsat Kuveyt Türk Bankası'ndan geldi. Görüntülü görüşme yaparak otomatik ödeme talimatı veren müşteriler 200 TL Altın Puan kazanabilecek. Her otomatik fatura talimatı için 50 TL ödeme imkanı sunan Kuveyt Türk toplamda 200 TL Altın Puan veriyor. İşte Kuveyt Türk Bankası kampanya detayları…Kuveyt Türk Bankası yeni kampanyasının detaylarını tek tek açıkladı. Kuveyt Türk mobil üzerinden 1 Ocak 2023 tarihinden sonra görüntülü görüşme yöntemiyle müşteri olan vatandaşlar kampanyadan yararlanabiliyor. 1 Ocak ve 31 Ocak tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden verilen otomatik ödeme talimatı ile 50 TL toplamda 200 TL puan kazanabilirsiniz.Bankada bireysel müşteri olan kişilerin Kuveyt Türk mobil üzerinden görüntülü görüşme sağlayarak kampanyaya dahil olması durumunda para puanlardan yararlanabileceği ifade edildi. 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden en az bir en fazla 4 adet fatura talimatı vererek kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Kampanyaya katılım 20.000 kişi ile sınırlıdır. Kuveyt Türk Bankası üzerinden açıklanan diğer kampanyalar ile birleştirilemez.