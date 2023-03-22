Faturalar dert olmaktan çıkıyor! Hane başı 150 TL fatura yardımı yapılacak: Şartları taşıyan 15 gün sonra alacak

Vatandaşların maddi anlamda zorluk çektiği son dönemlerde yapılan nakit destekleri de devam ediyor. Peki fatura desteği nedir? 150 TL fatura desteği nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
150 TL FATURA DESTEĞİ BAŞLADIVatandaşın maddi anlamda rahat edebilmesi için Yapı kredi Bankası müjdeli bir haber verdi. Yapı Kredi tarafından verilen habere göre şartları taşıyan vatandaşlar 150 TL fatura desteği alabilecek. Fatura desteği alabilmek için gerekli olan bütün şartlar ve başvuru detayları Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinde yer alıyor. Yapı Kredi Bankası müşterisi vatandaşlar otomatik ödeme talimatı ve HGS talimatı vermeleri sonrasında 150 TL fatura desteği alabilecek. Her fatura için 50 TL, toplam 150 TL ödeme yapılacak.
Yapı Kredi Bankası 150 TL fatura desteğinden faydalanmak için 10 Nisan tarihine kadar otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Başvuru süreci 11 Mart tarihinde başladı ve 10 Nisan tarihinde sona erecek. Yapı Kredi Bankası fatura desteğinden faydalanmak için kimlik numarası ile başvuru yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapmak için 4470 numarasına TALIMAY yazıp boşluk bırakıp kimlik numarası yazdıktan sonra mesaj gönderilmesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası müşterisi olmayan vatandaşlar anında mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olarak otomatik ödeme talimatı verebilir ve kampanyaya katılım sağlayabilir. Kampanyadan faydalanmak için üç adet fatura talimatı ya da HGS talimatı verilmesi gerekiyor. Kampanya öncesinde verilmiş otomatik fatura talimatları kampanya dahilinde sayılmıyor. Kampanyadan faydalanmak için otomatik ödeme talimatı verilen faturaların en az bir kere ödenmiş olması gerekiyor ve 6 ay talimatın kalması gerekiyor. Belirlenen şartları yerine getiren müşteriler 150 TL fatura desteğini alabiliyor.