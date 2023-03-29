EKONOMİ
29 Mart 2023 - 17:11

Faturalar düşüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber: Elektrik ve doğalgaza o oranda indirim yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi bizzat duyurdu. Elektrik ve doğalgaza yapacakları indirimi açıkladı. Elektrik ve doğalgaza yüzde kaç indirim yapılacak? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
29 Mart 2023 - 17:11
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Faturalar düşüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber: Elektrik ve doğalgaza o oranda indirim yapılacak!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, doğalgaz ve elektrikte indirim yapıldığını duyurdu. Bu müjde milyonlarca insanı ilgilendiriyor. 

MÜJDEYİ BİZZAT ERDOĞAN DUYURDU

ERDOĞAN

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde siyaset arenası hareketlenirken, Ak Parti lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısını bugün gerçekleştirdi. Yapmış olduğu açıklama ile milyonlara indirim müjdesi veren Erdoğan, yerli ve milli üretim TOGG için siparişlerin tamamlandığını vurguladı. Konuşmasında birçok konuya değindi ancak en önemli önceliklerinden biri olan yaz başlangıcı ile kış bitimi arasında yeni indirimler yapılacağına dair açıklama yaptı. Bu gelişmeler Türkiye'deki enerji sektöründe birçok kişi için olumlu bir haber olarak kabul edilebilir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz ve elektrikle ilgili müjdeleriyle birlikte Arife günü Karadeniz gazının tesise getirilmesi törenini yapacaklarını açıkladı. Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirim yapacaklarını belirtirken, sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek olan doğalgaz tarifesinde de yüzde 20 indirim yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, deprem bölgelerindeki madenciler için de on bin yeni madenci alarak üretime artırarak ekonomiye katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu gelişmeler Türkiye'deki enerji sektörüne ve madencilik sektörüne olumlu etki sağlayacaktır.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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