Faturalar düşüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber: Elektrik ve doğalgaza o oranda indirim yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmada, doğalgaz ve elektrikte indirim yapıldığını duyurdu. Bu müjde milyonlarca insanı ilgilendiriyor.
MÜJDEYİ BİZZAT ERDOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz ve elektrikle ilgili müjdeleriyle birlikte Arife günü Karadeniz gazının tesise getirilmesi törenini yapacaklarını açıkladı. Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirim yapacaklarını belirtirken, sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek olan doğalgaz tarifesinde de yüzde 20 indirim yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, deprem bölgelerindeki madenciler için de on bin yeni madenci alarak üretime artırarak ekonomiye katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu gelişmeler Türkiye'deki enerji sektörüne ve madencilik sektörüne olumlu etki sağlayacaktır.