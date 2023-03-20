Faturalar kabusunuz olmasın! Su faturasını düşürmenin en basit yolu açıklandı: Yüzlerce liranız cebinizde kalacak







ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNELERİNE DİKKAT







SU TESİSATINIZI YENİLEYİN

DUŞ SÜRENİZİ OLABİLDİĞİNCE AZALTIN

Vatandaşların sırtında yük hissettirdiği yüksek faturalar, istenmeyen görüntülere sebep verebiliyor. Yüksek gelen su faturaları, bütçeyi oldukça zorluyor. İşte uzmanlarından su faturasını düşürmenin basit ve etkili yöntemlerini paylaştı. Detaylar haberimizde...Evde en çok kullanılan beyaz eşyalardan olan çamaşır ve bulaşık makineleri, su tüketiminde önemli rol oynuyor. Haftada sadece 3 kez tam yük çalıştırılan makinelerin daha verimli olduğu uzmanlar tarafından açıklandı.Evin içerisinde kullanılan su tesisatı, yıllar geçtikçe arızalara sebebiyet vermektedir. Su kaçakları ve sızıntılar, su faturalarına önemli ölçüde yük olmaktadır. Evinizdeki su tesisatını yenileyerek su faturanızdaki giderleri en aza indirebilirsiniz.Tuvalette ve banyoda geçirdiğiniz süre ne kadar fazlaysa, su faturanız da buna orantılı olarak yüksek gelir. Duş sürenizi 5 dakika ile sınırlayarak su faturanızda olumlu yönde değişiklik yapın. El yıkarken, dişleri fırçalarken de suyu sürekli değil, aralıklı olarak açın. Bu sayede daha az su faturası ödersiniz.