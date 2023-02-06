Albaraka Türk, 1 Aralık 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Albaraka Türk İnternet Şubesi veya Albaraka Mobil üzerinden banka kredi kartları ile yapılan "İGDAŞ" ödemelerine üç taksit imkânı sunuyor. Doğal gaz ödemeleri ise günümüz şartlarında, hanelerin en büyük giderlerinden biri. 1 Aralık 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Albaraka Türk internet sitesi veya Albaraka mobil uygulaması üzerinden bankanın kredi kartları ile yapılan "İGDAŞ" ödemelerine 3 taksit. Kampanya sadece 5.000 TL'ye kadar olan işlemler için geçerli. Private Banking, Trend ve Eflatun kredi kartları da dahil olmak üzere tüm bireysel ve ticari kredi kartları da bu promosyona dahil. Müşterilerin promosyona katılabilmeleri için Albaraka Mobil - Kampanyalar menüsünden Hemen Taksit seçeneğini seçmeleri veya "KATIL IGDAS" yazıp 4460'a SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanya sonuna kadar yapılan tüm alışverişler, ilk katılımdan sonra otomatik olarak üç taksite bölünecek.
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06 Şubat 2023 - 13:45
Faturalara dev destek o bankadan geldi: Tek seferde kurtaracak
Albaraka Türk'ten, "İGDAŞ" harcamaları için 3 taksitli ödeme planı.
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06 Şubat 2023 - 13:45