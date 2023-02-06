Finans
06 Şubat 2023 - 13:45

Faturalara dev destek o bankadan geldi: Tek seferde kurtaracak

Albaraka Türk'ten, "İGDAŞ" harcamaları için 3 taksitli ödeme planı.

Finans
06 Şubat 2023 - 13:45
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Faturalara dev destek o bankadan geldi: Tek seferde kurtaracak
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Albaraka Türk, 1 Aralık 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Albaraka Türk İnternet Şubesi veya Albaraka Mobil üzerinden banka kredi kartları ile yapılan "İGDAŞ" ödemelerine üç taksit imkânı sunuyor. Doğal gaz ödemeleri ise günümüz şartlarında, hanelerin en büyük giderlerinden biri.

1 Aralık 2022 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Albaraka Türk internet sitesi veya Albaraka mobil uygulaması üzerinden bankanın kredi kartları ile yapılan "İGDAŞ" ödemelerine 3 taksit. Kampanya sadece 5.000 TL'ye kadar olan işlemler için geçerli. Private Banking, Trend ve Eflatun kredi kartları da dahil olmak üzere tüm bireysel ve ticari kredi kartları da bu promosyona dahil. Müşterilerin promosyona katılabilmeleri için Albaraka Mobil - Kampanyalar menüsünden Hemen Taksit seçeneğini seçmeleri veya "KATIL IGDAS" yazıp 4460'a SMS göndermeleri gerekiyor. Kampanya sonuna kadar yapılan tüm alışverişler, ilk katılımdan sonra otomatik olarak üç taksite bölünecek.



 

igdas faturası

 

Kampanyaya katılmak için;

Kampanyaya katılmak için Albaraka Mobil - Kampanyalar menüsünden Hemen Taksit seçeneğinin seçilmesi veya "KATIL IGDAS" yazıp 4460'a SMS gönderilmesi gerekiyor. Kampanya sonuna kadar yapılan tüm alışverişler, ilk katılımdan sonra otomatik olarak üç taksite bölünecek. Kampanya kapsamında peşin ödenen tutarlar daha sonra taksitlendirilemeyecek. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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