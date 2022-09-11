Faturalarda sübvanse oluştu devlet harekete geçti! Vatandaşın fatura borçları silinecek! Bu borçlardan sizde de olabilir! Hemen kontrol edin....







Faturalardaki sübvanse







Destek planları devam ediyor

Enerji Bakanı açıkladı

Vatandaşa gelen faturalarda sübvanse gerçekleşmiş olması internet üzerinden araştırmaları arttırdı. Peki sübvanse gerçekleşen faturalardaki borçlar silinecek mi? İcra düzenlemesi nasıl planlandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Eylül ayının başında gelen tüketim zamları sonrasında vatandaş fatura ödemelerinde sıkıntı yaşamaya başladı. Devlet ise yüzde 80 oranında bir faturayı sübvanse etti. İcra düzenlemesi planına göre 10 milyona yakın bir orandaki vatandaşın icrasının temizleneceği duyuruldu. Konu ile ilgili detayları kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Millete Sesleniş isimli konuşmasında ihtiyaç sahibi ailelerin icra ve haciz sorunları ile uğraşmaması ve konunun çözülmesiyle ilgili hazırlanan projenin yakın zamanda hayata geçirileceği öğrenildi. TBMM açıldıktan sonra ilk gündem olacak ve 2 bin TL altında kalan ve icralık olan dosyalar icradan silinmiş olacak.İcra silimleri ile ilgili hazırlanan destek projesinin iki aşamalı olarak hayata geçirilmesinin planlandığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Projenin ilk aşamasında 15 Ağustos tarihinden daha önce icralık olan ve borcu 2 bin TL altında kalan kişilerin borçları silinerek icra dosyaları kapatılacak. Şirketlere ve kurumlara borcu olan ve icralık olan vatandaşların bu borçları kamu maliyesi tarafından karşılanmış olacak. Dosyalar dahiline elektrik, telefon, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar kapsamındaki borçlar dahil edilecek. Bir diğer aşamada ise yönetim şirketleri tarafından başlatılan icra dosyaları ile ilgili olacak. Açıklamaya göre borcu 2.500 TL'ye kadar varan icra borçları devlet tarafından ödenerek icra dosyaları kapatılacak. Yani 15 Ağustos 2022 tarihinden daha önce icralık olan ve borcu 2 bin TL altında olan vatandaşların borçları silinmiş olacak. Bir aile için birden fazla icra dosyası varsa birden fazla icra dosyası için de uygulama yapılabilecek. Elektrik, telefon, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçlar ile ilgili açılan icra dosyaları kapatılarak dar gelirli ailelere yardım edilmesi planlanıyor.Enerji Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre de yüzde 80 oranında vatandaşın faturasına sübvanse uygulanacak. Yani faturasına sübvanse uygulanan vatandaşların borçları silinecek. Özellikle doğal gaza gelen zamlar sonrasında vatandaşın rahatlayabilmesi için icralık olan dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlar kapsamındaki icralık borçlarının silinmesi hedefleniyor.