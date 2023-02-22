Faturalardan tasarruf etmek bu kadar basit! Bunları uygulayanın fatura derdi bitiyor







TASARRUF YÖNTEMLERİ İLE ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ FATURALARINI DÜŞÜRME Günden güne yükselen enerji faturaları, artan maliyetler ve azalan doğal kaynakların pek çok vatandaşı zorlamaya başladığı günleri yaşıyoruz. Bu durum, tasarrufun çağın en büyük gerekliliklerinden biri haline gelmesine neden oluyor. Ocak ayı itibariyle bir kez daha zam almış olan faturaların mali yükü, vatandaşları zorlamaya başladı. Rusya ile Ukrayna savaşıyla tetiklenen enerji krizine de dikkat çeken uzmanlar, bu krizin etkilerinden hem de yüksek faturalardan korunmak için tasarrufun şart olduğunun altını çizdi.





FATURALARI DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ: NASIL TASARRUF EDİLİR?

Uzmanlar tarafından önerilen tasarruf yöntemleri ile elektrik, su ve doğalgaz faturalarının düşürülmesi için detaylı çözümler sunulmaktadır.Tasarruf etmek, hem elektrik hem de doğalgaz faturasını düşürmenizi sağlayabilir. İyi bir ısı yalıtımı elektrik faturasını da doğalgaz faturasını da düşürmenin altın yolu. Bunun için pencereler, kapılar ve cihazlardaki contaları kontrol etmek gerekiyor. Havalandırma ya da klima kanallarında sızdırma varsa bunu düzeltmek de ısı tasarrufunun ikinci adımı oluşturuyor. Bu adımlar, ısıtma kadar soğutmayı da daha tasarruflu hale getiriyor. Uyku halinde ya da evde olunmayan dönemlerde termostatı 10 ile 15 derece aralığına düşürmek tasarruf adına oldukça önemli. Programlanabilir bir termostatın daha çok işe yarayacağını vurgulayan uzmanlar, buzdolabınızı 38 dereceye, dondurucunuzu 0 ila 5 dereceye ayarlamayı da tavsiye ediyor. Sudan da tasarruf etmek için birtakım önlemler alınabiliyor. Duşların süresini kısaltmak ya da WaterSense etiketine sahip duş başlığı almak sudan tasarruf etmenin önemli bir yolu. Sızdıran muslukları kontrol etmek ve düzeltmek de tasarruf etmenizi destekleyen bir diğer yol. Yüksek derecede yıkamadan kaçınmak da çamaşırların tasarruflu kullanımının önemli bir kuralıdır. Su ısıtıcılarında varsayılan sıcaklık ayarının 140 dereceden 120 dereceye düşürülmesi de su ısıtma maliyetlerini yüzde 10’a kadar azaltacaktır. Tasarruf, bu çağın en büyük gerekliliklerinden biri haline gelirken; bu çağrıya uygun olarak elektrik, su ve doğalgaz faturalarını düşürmek için birçok farklı yol mevcut. Uzmanların önerdiği bu yöntemler, tasarruf adına önemli adımlara işaret ediyor.