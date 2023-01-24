YAŞAM
24 Ocak 2023 - 18:30

Faturaları düşüren, evi sıcacık yapan gizli formül! Kombiciler sırrı verdi: Kombili evleri ısıtmada kesin çözüm

Havaların soğukluğuyla beraber ısılar düşüşe geçerken faturaları düşüren, evi sıcacık yapacak formüller araştırılmaya başlandı. Kombiciler sırrı açıklarken evlerin ısıtılması için kesin çözümler merak konusu oldu. İşte faturaların düşürülmesine yardımcı olacak çözümler haberimizde.

YAŞAM
24 Ocak 2023 - 18:30
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Faturaları düşüren, evi sıcacık yapan gizli formül! Kombiciler sırrı verdi: Kombili evleri ısıtmada kesin çözüm
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Havaların soğumasıyla beraber enerji kullanımıyla fiyatlarda da artışlar yaşandı. Yarıyıl tatili devamında çocukların evde olması da faturaların etkilenmesinde hem ısı hem de elektrik açısından yüklü faturalarla karşılaşıldı. Hem doğalgaz hem de elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaş düşüş faturalar için yeni yöntemler araştırıldı.

GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİL

Ofislerde çoğunlukla doğal gaz aboneliği yer alırken elektrikli cihazlarla beraber ortam ısıtılmaya başlandı. Doğal gazın yerine elektrikli ısıtıcı kullananlar yüksek tutarlı faturalar ile karşılaşıldı. Watt değerinin yüksek olması nedeniyle bir saatlik ısıtmada doğalgaza göre daha fazla maliyetler gündeme geliyor.

2023 YILI TARİFE FİYATLARI



Elektrik faturalarının düşük gelmesiyle beraber 1.73 TL üzerinden hesaplama yapılırken yüksek kademedeki faturalar içinde 2.60 TL'yle beraber hesaplamaları gerçekleşir. Kapsamda beyaz eşya elektronik eşya ve küçük ev aletlerinin kullanılması durumunda 240 kilovatsaatlik1 tüketim ortaya çıkıyor. Bunun içerisine bir de Kombinin ve fırının yanmasıyla faturaların yüksek maliyeti ceplere yansıtılır. Doğalgaz için belirlenen fiyat ise İstanbul'da metreküp başına 5.40 ile 5.80 TL arasında bulunuyor.

Faturaları düşürecek çözümler

RADYATÖRLÜ ISITICILAR

Geç ısınma sağlasa bile ısındıktan sonra verimlilik açısından yağlı radyatörler infrared cihazlara alternatif olarak tercih edilmektedir. Sürekli aynı ayarda olan ve elektrik tüketimine göre daha düşük oranlarda görülen radyatörlü ısıtıcılar ise ısınmanın devamlılığını sağlıyor.

KLİMALAR DAHA AZ YAKIYOR

Isınma ya da serinlemek için kullanılan klimalar elektrikli ısınmalarında az enerji tüketimi yapıldığı bilinmektedir. Uzmanların yaptığı araştırmalara bakılarak ısınmak için elektriği kullanacak olan vatandaşlara klima kullanmasını öneriyor. Enerji tüketimi sağlayan klimalar faturalara yansıtıldı.

Klimaların 10 saat devamlı olarak çalışmasıyla 33.8 TL enerji tüketimi görülüyor. Bu hesaplamalar üzerinden aylık ödeme ise 1.014 TL olarak belirlendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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