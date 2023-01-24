Faturaları düşüren, evi sıcacık yapan gizli formül! Kombiciler sırrı verdi: Kombili evleri ısıtmada kesin çözüm

Havaların soğumasıyla beraber enerji kullanımıyla fiyatlarda da artışlar yaşandı. Yarıyıl tatili devamında çocukların evde olması da faturaların etkilenmesinde hem ısı hem de elektrik açısından yüklü faturalarla karşılaşıldı. Hem doğalgaz hem de elektrikli ısıtıcı kullanan vatandaş düşüş faturalar için yeni yöntemler araştırıldı.
GÖRÜNDÜĞÜ KADAR MASUM DEĞİLOfislerde çoğunlukla doğal gaz aboneliği yer alırken elektrikli cihazlarla beraber ortam ısıtılmaya başlandı. Doğal gazın yerine elektrikli ısıtıcı kullananlar yüksek tutarlı faturalar ile karşılaşıldı. Watt değerinin yüksek olması nedeniyle bir saatlik ısıtmada doğalgaza göre daha fazla maliyetler gündeme geliyor.
2023 YILI TARİFE FİYATLARI
Elektrik faturalarının düşük gelmesiyle beraber 1.73 TL üzerinden hesaplama yapılırken yüksek kademedeki faturalar içinde 2.60 TL'yle beraber hesaplamaları gerçekleşir. Kapsamda beyaz eşya elektronik eşya ve küçük ev aletlerinin kullanılması durumunda 240 kilovatsaatlik1 tüketim ortaya çıkıyor. Bunun içerisine bir de Kombinin ve fırının yanmasıyla faturaların yüksek maliyeti ceplere yansıtılır. Doğalgaz için belirlenen fiyat ise İstanbul'da metreküp başına 5.40 ile 5.80 TL arasında bulunuyor.