Faturaları ferahlatan açıklama geldi! Artık devlet ödeyecek: Doğalgaz ve elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zam sonrasında vatandaş yükselen fiyatlara tepki gösterirken, sevindiren haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu kapsamda aldıkları kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ailelere elektrik ve doğal gaz yardımı yapacaklarını duyurdu.
DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?Doğal gaz faturasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası üzerinden yapabilecekler. Başvurusunu internet üzerinden yapmak istemeyenler ise bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.
2023'TE NE KADAR DOĞAL GAZ DESTEĞİ VERİLECEK?
Doğal gaz destek ödemesinin miktarı hanede yaşayan kişi sayısı ve doğal gaz tüketim miktarına göre değişecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeler 450 TL ile 1.150 TL olacak.