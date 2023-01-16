YAŞAM
16 Ocak 2023 - 19:30

Faturaları ferahlatan açıklama geldi! Artık devlet ödeyecek: Doğalgaz ve elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun

2023 yılının ilk günlerinde doğal gaz ve elektriğe yapılan zamların ardından vatandaştan yüksek faturalara tepki gelmeye başladı. Vatandaşın tepkisi sonrasında harekete geçen hükümet, elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir destek başlattı. İşte, 2023 elektrik ve doğal gaz fatura desteğinin detayları...

YAŞAM
16 Ocak 2023 - 19:30
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Faturaları ferahlatan açıklama geldi! Artık devlet ödeyecek: Doğalgaz ve elektrik faturası yüksek gelenler hemen başvursun
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Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zam sonrasında vatandaş yükselen fiyatlara tepki gösterirken, sevindiren haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu kapsamda aldıkları kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ailelere elektrik ve doğal gaz yardımı yapacaklarını duyurdu.

DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Doğal gaz faturasından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası üzerinden yapabilecekler. Başvurusunu internet üzerinden yapmak istemeyenler ise bizzat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

2023'TE NE KADAR DOĞAL GAZ DESTEĞİ VERİLECEK?



Doğal gaz destek ödemesinin miktarı hanede yaşayan kişi sayısı ve doğal gaz tüketim miktarına göre değişecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeler 450 TL ile 1.150 TL olacak.

 elektrik ve doğal gaz yardımı

ELEKTRİK FATURASI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Kullanım miktarı ve hane içindeki kişi sayısına göre değişen elektrik faturası destek miktarı değişmektedir. Elektrik faturası yardımı almak isteyenler başvurularını e-Devlet sisteminden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapabilirler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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