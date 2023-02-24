Faturaları toplayıp bu bankaya ödeyin! Tam 150 TL indirim yapılacak: Evine fatura gelenler dikkat!

Faturalarını banka hesaplarına otomatik ödeme talimatı vererek ödeme yapan bir çok vatandaşımız bulunmaktadır. Otomatik ödeme talimatında bulunan o bankanın müşterilerine bu fırsat duyuruldu. O bankanın müşterilerine hangi fırsat imkanı sunuldu? Kampanya ne zaman sona erecektir? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN HESAPLARINIZA 150 TL !Bankanıza otomatik ödeme talimatı sağlamanız halinde Yapı Kredi'den fırsat yakalama imkanı kazanacaksınız. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler Yapı kredi müşterileri olmaları ve bankanıza fatura otomatik ödeme talimatı vermeniz yeterli olacaktır.
150 TL puanın hesabınıza aktarılması için 3 yeni fatura ödeme talimatı veya HSG ödeme talimatı vermeniz gerekmektedir. Kampanyaya nasıl başvuru yapılacağı merak konusu olmuştur. Kampanyaya katılmak oldukça kolay olacak. Cep telefonunuzdan SMS atmanız yeterli olacaktır. SMS ile nasıl katılım sağlanacağı merak konusu oldu. 'TALİMAT' yazarak TC kimlik numaranızı 4470'e SMS göndermeniz yeterli olacaktır. İşlemleri gerçekleştirdikten sonra katılımınız işleme geçecektir. Yapı Kredi kampanya tarihleri açıklamada şu şekilde belirtildi: “11 Şubat – 10 Mart 2023 tarihleri arasında vereceğiniz, 3 yeni otomatik fatura ödeme veya HGS talimatı için 100 TL puan hediye! Üstelik kredi kartınızdan verdiğinizde yeni 3 talimat için ekstra 50 TL, toplamda 150 TL puan kazanın!”