Finans
01 Şubat 2023 - 08:45

Faturaları yüksek gelenlere müjde! 300 TL fatura desteği kampanyası başladı

Kış aylarının gelmesiyle beraber faturalarda artışlar görülürken zamlar ise dikkatleri çekti. Faturası 300 TL üzeri olan vatandaşlara fatura destek ödemeleri yapıldı. İşte faturası olanlara destek yardımına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

Finans
01 Şubat 2023 - 08:45
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Faturaları yüksek gelenlere müjde! 300 TL fatura desteği kampanyası başladı
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Son dönemlerde vatandaşların dikkatini kabarık faturalar çekerken o banka öyle bir kampanya başlattı ki herkes akın etti. Faturalarla ilgili kampanyadan yararlanmak isteyenler detaylarını araştırırken destek kampanyasına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

FATURA DESTEK ÖDEMESİ

Fatura ödemelerine bankalar el atmaya başladı. Yapı kredi bankasından vatandaşlara kolaylık sağlayacak kampanya imkanı sunuldu. Kampanyadan 3 yeni otomatik fatura talimatı vererek yararlanabilirsiniz. 100 TL hediye kazanmak için 11 Ocak ve 10 Şubat tarihleri arasında HGS talimatı vermek yeterli olacaktır. 3 yeni otomatik ödeme talimatıyla beraber 50 TL toplamda ise 150 TL puan kazanma avantajı sunuldu.



yapı kredi fatura ödemesi

MOBİL UYGULAMADAN KAMPANYA BAŞVURUSU

Yapı Kredi bankasını mobil uygulamasından kısa sürede tüm işlemlerini halledebilirsiniz. Bankalara gitmeye gerek kalmadan bireysel internet şubesinden faturalar için talimat verilirken şifre ile giriş yaparak kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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