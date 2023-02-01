Son dönemlerde vatandaşların dikkatini kabarık faturalar çekerken o banka öyle bir kampanya başlattı ki herkes akın etti. Faturalarla ilgili kampanyadan yararlanmak isteyenler detaylarını araştırırken destek kampanyasına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
Finans
01 Şubat 2023 - 08:45
Faturaları yüksek gelenlere müjde! 300 TL fatura desteği kampanyası başladı
Kış aylarının gelmesiyle beraber faturalarda artışlar görülürken zamlar ise dikkatleri çekti. Faturası 300 TL üzeri olan vatandaşlara fatura destek ödemeleri yapıldı. İşte faturası olanlara destek yardımına ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.
Finans
01 Şubat 2023 - 08:45