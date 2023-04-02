Faturalarla boğuşanlara o bankadan kallavi destek! Bunu yapanların faturası 300 TL birden düşecek!

Garanti Bankası hesabı olanlar için harika bir fırsat! Banka, müşterilerine fatura desteği verme kararı aldı. Doğalgaz faturalarınızın yüzde 20'si, Garanti BBVA Mobil'den yapacağınız ödemelerde geri kazanabileceksiniz. Bu kampanya ile ilgili tüm detaylar açıklandı ve kampanya, 15 Mart - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Siz de Garanti Bankası müşterisiyseniz ve doğalgaz faturası ödemelerinizi Garanti BBVA Mobil üzerinden yapıyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın! İlk ve tek doğalgaz faturanızın %20'sini, maksimum 300 TL'ye kadar geri alabilirsiniz.
Garanti BBVA Mobil kullanıcılarının yararlanabileceği bir kampanya daha duyuruldu! Kampanyaya katılmak için öncelikle Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra, "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. Kampanyaya katılmak için son tarih 15 Nisan 2023 ve bu tarihten önce kayıt işleminizi tamamlamanız gerekiyor. Kampanyaya katılmak için son tarih ise 15 Mayıs 2023. Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden vadesiz hesabınızdan veya kredi kartınızdan ilk defa doğalgaz faturası ödemesi yaptığınızda, faturanın %20'si, maksimum 300 TL'ye kadar geri ödeme olarak hesabınıza yatırılacak. Kampanyaya kayıt yaptıran ve ilk defa doğalgaz faturası ödemesi yapan tüm müşteriler bu fırsattan yararlanabilirler. Son yıllarda, faturaların ödeme zorluğu birçok insanın karşılaştığı bir sorun haline gelmiştir. Özellikle son süreçte ekonomik sıkıntılar yaşayan insanlar, fatura ödemelerinde güçlük çekmektedir. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi temel hizmetlerin faturaları yüksek tutarlara ulaşabilmekte ve bu faturaların ödenmesi aile bütçelerini sıkıntıya sokabilmektedir. Bunun yanı sıra, faturaların son ödeme tarihi yaklaştığında yüksek faiz oranları uygulanması da ödeme zorluğunu arttıran bir faktördür. Fatura ödemelerinde yaşanan bu zorluklar, insanları alternatif ödeme yöntemleri aramaya yöneltmektedir. Bankaların sunmuş oldukları taksitli ödeme seçenekleri, otomatik ödeme talimatları ve fatura ödeme merkezleri gibi çözümler, fatura ödemelerinde yaşanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmektedir. Ancak, fatura ödeme zorluğu hala birçok insanın karşılaştığı bir sorun olarak devam etmektedir. Garanti Bankası bu soruna karşı bir çözümle karşımızda. Garanti BBVA müşterilerine yönelik doğalgaz faturası desteği kampanyasının detayları belli oldu. Kampanyaya katılım için, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile süreci tamamlamak ve 15 Mayıs 2023 tarihine kadar Garanti BBVA Mobil'den vadesiz hesap ya da kredi kartı ile doğalgaz faturası ödemesi yapmak gerekiyor. Kampanya kapsamında müşteriler, sadece ilk ve tek doğalgaz faturasının %20'sini, maksimum 300 TL'ye kadar geri kazanabilecek. Geri yüklemeler, müşterilerin aktif vadesiz TL mevduat hesaplarına veya kredi kartı ekstrelerine yapılacak. Hesaptan yapılan ödemeler için ödüller, her ayın üçüncü haftası içinde iki ay boyunca yapılacak, kredi kartı ödemeleri ise ilk ya da ikinci ekstreye yansıtılacak.
Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden başlanan uzaktan müşteri olma sürecinin şubede tamamlanması durumunda, kampanya ödülü kazanma hakkı ortadan kalkar. Kampanya dönemi boyunca, Garanti BBVA Mobil üzerinden gerçekleştirilen diğer temassız müşteri olma kampanyalarından da yararlanılabilir. Kampanyaya dahil olmak için, 15 Mart - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'den müşteri olunmalı ve 15 Nisan 2023'ten sonra kurye aracılığıyla müşteri olma işlemi tamamlanmalıdır. İlk doğalgaz faturasının ödemesi yapıldıktan sonra, ödül tutarı Mayıs ayı içinde hak kazanan müşterilerin aktif Vadesiz TL mevduat hesabına veya Garanti BBVA kredi kartı ekstresine yüklenecektir. Kampanya, Garanti BBVA ve iştirak çalışanları için geçerli değildir. Manuel olarak yapılan fatura ödemeleri kampanya kapsamında değildir, ancak otomatik fatura ödemeleri herhangi bir kanaldan yapılsa da kampanyaya dahildir.