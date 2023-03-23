Faturanız 135 TL'den fazla mı geliyor? Hemen bunu yapın: PTT fatura derdinden kurtaran yardımı başlattı!

ELEKTRİK FATURANIZ 135 LİRANIN ÜSTÜNDEYSE…













PEKI YARDIM NE KADAR?

Evine elektrik faturası 135 liranın üzerinde olanlara müjde… Evet yanlış duymadınız müjde PTT’den size özel ödeme yapılacak.Faturasının yüksek gelmesinden bıkan dar gelirlilerin imdadına PTT yetişti. Elektrik faturasını ödemekte zorluk çekenleri rahata kavuşturacak açıklama yaptı. İhtiyaç sahibi ailelere başvurmaları durumunda fatura desteği sağlanacak. Buna göre bu fatura desteğinden faturası 135 liranın üzerinde olan ve dar gelirli aileler yararlanabiliyor. Son dakika haberine göre dar gelirliye nefes aldırarak açıklama geldi. Dar gelirli ailelere fatura desteği nakit olarak sağlanacak. Ödemeler ise PTT üzerinden verilecek. Dar gelirli aileler ekstra bir başvuru yapmasına gerek kalmadan TC ve faturasıyla PTT ye giderek destekten yararlanabilecek.Devlet yardımların ne kadar yapılacağını da belirledi., 1 kişilik ailelere 130,09 TL, 3 kişilik ailelere 173,46 TL, 4 kişilik ailelere 216,82 TL ve 5 kişilik ailelere 260,19 TL nakti elektrik faturası yardımı yapılacak.