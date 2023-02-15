Finans
15 Şubat 2023 - 07:30

Faturası 200 TL üstü gelen PTT'ye koşsun! Faturasını kapıp gelene 2.750 TL fatura desteği verilecek! Son tarihi kaçırmayın

PTT aracılığıyla yeni sosyal yardımların duyurusu yapılmaktayken yükselen fatura fiyatlarının ardından doğalgaz ve elektrik desteğinin sağlandığı duyuruldu. Detaylar haberimizde...

Finans
15 Şubat 2023 - 07:30
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Faturası 200 TL üstü gelen PTT'ye koşsun! Faturasını kapıp gelene 2.750 TL fatura desteği verilecek! Son tarihi kaçırmayın
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Faturasını alıp PTT'ye gidenler 2.750 TL destekten yararlanacak! Bu zor günlerde bir nebze olsa da içimizi rahatlatacak bir haber! Devlet tarafından vatandaşlara sunulan destek paketleri gelişerek sunulmaya devam ediyor. Bu destek ödemeleri hakkında farklı kalemlerde yapılacak destekler için başvurular yapılmaktadır. Bu başvurular sağlanacak desteğin tipine göre değişik şartlar sunmaktadır.

PTT DESTEK BAŞVURUSU DETAYLARI

PTT aracılığıyla yeni sosyal yardımların açıklamaları yapılmaktayken yükselen fatura fiyatlarının ardından doğalgaz ve elektrik desteği de yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlar için bu konuda sağlanacak olan yardımların duyurusu da yapıldı. İşte, doğalgaz ve elektrik yardım başvurularının nasıl gerçekleşeceğine dair detaylar...



PTT'nin yapmış olduğu duyuruda vatandaşlara doğalgaz ve elektrik desteği sunulacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar hemen konu hakkında bilgi almak için araştırma yapmaya koyuldu. Bu yardımdan faydalanmak için ilk olarak faturada adı olan kişi PTT aracılığıyla başvuru yapabilir. Ek olarak E-devlet kapısı ile de başvurular gerçekleştirilmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar bunun için acele etmeli ve son başvuru dönemlerine başvurularını bırakmamalıdır.

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