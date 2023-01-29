Faturası 300 TL üstü gelenler hemen bunu yapsın! O tarihe kadar fatura destek kampanyası var: Faturasını alan koşacak

Fatura fiyatları artışa geçerken vatandaşlar kara kara nasıl ödeyeceklerini düşünmeye başladı. Bunun üzerine banka kendi resmi internet sayfası üzerinden öyle bir duyuru yaptı ki görenler inanamadı. Özel kampanyaların duyurulmasıyla beraber faturalara destek eli uzatıldı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
FATURA DESTEK KAMPANYASIFatura ödeme noktasında kampanya başlatılırken Yapı kredi bankasından benzeri görülmemiş avantaj sunuldu. 3 yeni otomatik fatura talimatı verenlere 100 TL puan kazanılacağı belirtildi.
11 Ocak ve 10 Şubat 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanırken HGS talimatıyla beraber 100 TL hediye imkanı sunuldu. Bununla beraber kredi kartından verilen yeni 3 yeni otomatik ödeme talimatında 50 TL olurken toplamda ise 150 TL puan kazanma avantajından bahsedildi.
Otomatik ödeme talimatı vermek için bankacılık işlemlerinin sağlandığı mobil uygulama indirilerek tüm işlemler kısa sürede tamamlanır. Bireysel internet şubesinden faturalar için talimat verilirken internet şubesi üzerinden hemen şifreyle giriş yapılarak kampanyadan yararlanılır.