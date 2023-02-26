Faturası evine gelenler dikkat: PTT'ye başvurmanız gerekiyor: 2750 TL ödenecek







ELEKTRİK FATURASI VE DOĞALGAZ FATURASI







ÖDEMELER PTT'DEN ALINIYOR

Kış aylarında özellikle faturaların yüksek gelmesi üzerine destek çok geçmeden geldi. Ekonomik anlamda zorluk çeken ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara fatura ödemeleri için imkan sunuldu. Maddi gücün yetersizliğinde faturaların ödenmesinde zorluk çekilirken PTT şubelerine gitmek yeterli olacaktır. 2750 TL'ye varan fatura desteği imkanı sunuldu. PTT gişelerinden destek ödemeleri için gerekli olan şartlar detaylarıyla haberimizde.Türkiye'de ki ekonomik kriz vatandaşların geçimini zorlaştırırken birçok vatandaş bu durum üzerine artan tutarlar üzerine sıkıntılar yaşamaya başladı. Kış aylarının çetin geçmesiyle beraber dar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar devletten fatura yardımı almak için harekete geçti. Doğalgaz ve elektrik yardımı için destek sunulurken başvuru işlemlerinin e devlet üzerinden yapıldığı belirtildi. Ödeme için ise faturayla beraber PTT'lere gitmek yeterli olacaktır.Faturası 200 TL üzerinde gelenlerin yararlanabileceği bu destek için harekete geçildi. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması şartıyla dayanışma vakıflarına başvurularda bulunabilirsiniz.Fatura yardım başvurusu için Aile Bakanlığı vatandaşlar için ödeme kolaylığı sağladı. Tc kimlik kartıyla beraber PTT şubelerine gidenler faturalarını yanından ayırmayı düşünmesin. Fakat fatura üzerinde adınızın ve soyadınızın yazdığına dikkat etmelisiniz. Vatandaşlarının başvurusunun onaylanmasıyla en yakın şubeye giderek ödemeleri alabilirsiniz.