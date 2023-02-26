Finans
26 Şubat 2023 - 19:30

Faturası evine gelenler dikkat: PTT'ye başvurmanız gerekiyor: 2750 TL ödenecek

İhtiyaç sahibi vatandaşların dikkatine. Fatura yardımı verilecek olan destek için harekete geçilirken PTT şubelerine giderek 2750 TL fatura desteği sunuldu. Fatura desteği için gerekli şartlar ve başvuru detayları haberimizde yer almaktadır.

Finans
26 Şubat 2023 - 19:30
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Faturası evine gelenler dikkat: PTT'ye başvurmanız gerekiyor: 2750 TL ödenecek
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Kış aylarında özellikle faturaların yüksek gelmesi üzerine destek çok geçmeden geldi. Ekonomik anlamda zorluk çeken ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara fatura ödemeleri için imkan sunuldu. Maddi gücün yetersizliğinde faturaların ödenmesinde zorluk çekilirken PTT şubelerine gitmek yeterli olacaktır. 2750 TL'ye varan fatura desteği imkanı sunuldu. PTT gişelerinden destek ödemeleri için gerekli olan şartlar detaylarıyla haberimizde.

ELEKTRİK FATURASI VE DOĞALGAZ FATURASI

Türkiye'de ki ekonomik kriz vatandaşların geçimini zorlaştırırken birçok vatandaş bu durum üzerine artan tutarlar üzerine sıkıntılar yaşamaya başladı. Kış aylarının çetin geçmesiyle beraber dar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar devletten fatura yardımı almak için harekete geçti. Doğalgaz ve elektrik yardımı için destek sunulurken başvuru işlemlerinin e devlet üzerinden yapıldığı belirtildi. Ödeme için ise faturayla beraber PTT'lere gitmek yeterli olacaktır.



PTT fatura ödemesi

Faturası 200 TL üzerinde gelenlerin yararlanabileceği bu destek için harekete geçildi. Hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması şartıyla dayanışma vakıflarına başvurularda bulunabilirsiniz.

ÖDEMELER PTT'DEN ALINIYOR

Fatura yardım başvurusu için Aile Bakanlığı vatandaşlar için ödeme kolaylığı sağladı. Tc kimlik kartıyla beraber PTT şubelerine gidenler faturalarını yanından ayırmayı düşünmesin. Fakat fatura üzerinde adınızın ve soyadınızın yazdığına dikkat etmelisiniz. Vatandaşlarının başvurusunun onaylanmasıyla en yakın şubeye giderek ödemeleri alabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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