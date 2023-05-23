Faturası fazla gelenler hemen başvursun! O banka 150 TL indirim uygulayacak

Yapı kredi Bankası, müşterilerine yüksek gelen faturalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları hafifletmek amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturalarını düşük bir tutara ödemek isteyen müşterilere 150 TL indirim sunulmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, faturalarını banka üzerinden ödemeleri gerekmektedir. Faturası ile birlikte bankaya başvuran herkes, 150 TL indirimden yararlanabilecektir.
Yapı Kredi Bankası, müşterilerine yüksek gelen faturalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları hafifletmek amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturalarını düşük bir tutara ödemek isteyen müşterilere 150 TL indirim sunulmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, faturalarını banka üzerinden ödemeleri gerekmektedir. Faturası ile birlikte bankaya başvuran herkes, 150 TL indirimden yararlanabilecektir. Yapı Kredi Bankası'nın fatura indirim kampanyasına katılmak için belirli bir şart bulunup bulunmadığına dair detaylar ise belirtilmemiştir. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturaları için müşterilere 150 TL indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile yüksek fatura tutarları nedeniyle zorluk yaşayan müşterilere destek sağlanmayı hedefleniyor. Yapı Kredi Bankası'nın kampanyası kapsamında, müşterilerin otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda çeşitli avantajlar sunulmaktadır. İki yeni talimat veren müşterilere 30 TL, dört yeni talimat verenlere 80 TL ve altı yeni talimat verenlere tam 150 TL değerinde Worldpuan hediye edileceği belirtilmektedir. Ayrıca, kredi kartı üzerinden verilen altı yeni talimat için ekstra 20 TL Worldpuan kazanma fırsatının da kampanya dahilinde sunulduğu ifade edilmektedir.
Bu kampanya 10 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve müşterilere faturalarını düşük bir tutara ödeme imkanı sağlayarak ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır. Yapı Kredi Bankası'nın fatura indirim kampanyasına başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gidin. Yeni bir mesaj oluşturun ve TALIMAT [boşluk] T.C. kimlik numaranızı yazın. Mesajı 44-70 numarasına gönderin. Bu şekilde Yapı Kredi Bankası'na başvurmuş olacaksınız. Kampanya kapsamında, yeni fatura ve HGS talimatı vermeniz gerekmektedir. Daha önceden tanımlı olan talimatlar kampanyaya dahil edilmemektedir. Yapı Kredi Bankası, otomatik talimatları otomatik olarak ödeyecek ve indirim tutarını belirtilen şekilde hesaplara aktaracaktır. Kazanılan puanlar ise 15 Temmuz 2023 tarihinde hesaplara aktarılacaktır. Yapı Kredi Bankası'nın fatura indirim kampanyası, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturaları için müşterilere 150 TL indirim fırsatı sunmaktadır. Kampanyaya başvurmak için müşterilerin cep telefonlarından belirtilen numaraya bir SMS göndermeleri yeterli olacaktır. Kampanya kapsamında yeni fatura ve HGS talimatı verilmesi gerekmektedir. Kazanılan indirim tutarı otomatik olarak hesaplara aktarılacak ve puanlar 15 Temmuz 2023 tarihinde kullanıma sunulacaktır. Bu kampanya, müşterilere faturalarını düşük bir tutara ödeme imkanı sağlayarak ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır.
Yapı Kredi Bankası, müşterilerine yüksek gelen faturalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları hafifletmek amacıyla yeni bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturalarını düşük bir tutara ödemek isteyen müşterilere 150 TL indirim sunulmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, faturalarını banka üzerinden ödemeleri gerekmektedir. Faturası ile birlikte bankaya başvuran herkes, 150 TL indirimden yararlanabilecektir. Yapı Kredi Bankası'nın fatura indirim kampanyasına katılmak için belirli bir şart bulunup bulunmadığına dair detaylar ise belirtilmemiştir. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kampanya, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturaları için müşterilere 150 TL indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile yüksek fatura tutarları nedeniyle zorluk yaşayan müşterilere destek sağlanmayı hedefleniyor. Yapı Kredi Bankası'nın kampanyası kapsamında, müşterilerin otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda çeşitli avantajlar sunulmaktadır. İki yeni talimat veren müşterilere 30 TL, dört yeni talimat verenlere 80 TL ve altı yeni talimat verenlere tam 150 TL değerinde Worldpuan hediye edileceği belirtilmektedir. Ayrıca, kredi kartı üzerinden verilen altı yeni talimat için ekstra 20 TL Worldpuan kazanma fırsatının da kampanya dahilinde sunulduğu ifade edilmektedir.
Bu kampanya 10 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli olacak ve müşterilere faturalarını düşük bir tutara ödeme imkanı sağlayarak ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır. Yapı Kredi Bankası'nın fatura indirim kampanyasına başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Cep telefonunuzun mesaj bölümüne gidin. Yeni bir mesaj oluşturun ve TALIMAT [boşluk] T.C. kimlik numaranızı yazın. Mesajı 44-70 numarasına gönderin. Bu şekilde Yapı Kredi Bankası'na başvurmuş olacaksınız. Kampanya kapsamında, yeni fatura ve HGS talimatı vermeniz gerekmektedir. Daha önceden tanımlı olan talimatlar kampanyaya dahil edilmemektedir. Yapı Kredi Bankası, otomatik talimatları otomatik olarak ödeyecek ve indirim tutarını belirtilen şekilde hesaplara aktaracaktır. Kazanılan puanlar ise 15 Temmuz 2023 tarihinde hesaplara aktarılacaktır. Yapı Kredi Bankası'nın fatura indirim kampanyası, elektrik, su, doğalgaz, HGS, internet ve telefon faturaları için müşterilere 150 TL indirim fırsatı sunmaktadır. Kampanyaya başvurmak için müşterilerin cep telefonlarından belirtilen numaraya bir SMS göndermeleri yeterli olacaktır. Kampanya kapsamında yeni fatura ve HGS talimatı verilmesi gerekmektedir. Kazanılan indirim tutarı otomatik olarak hesaplara aktarılacak ve puanlar 15 Temmuz 2023 tarihinde kullanıma sunulacaktır. Bu kampanya, müşterilere faturalarını düşük bir tutara ödeme imkanı sağlayarak ek avantajlar sunmayı amaçlamaktadır.