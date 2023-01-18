Faturası, kira borcu dağ gibi birikenler dikkat! 3.3340 TL ödeme kesinleşti: Farklı günlerde ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarıyla vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek. Bakım aylığı her ayın 15'i ile 30'u arasında düzenli olarak ödeniyor, ancak almak isteyenler hangi şartları yerine getirmeleri gerektiği konusunda endişeli..
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAEvde bakım maaşı alan vatandaşlar soruşturma sürecinin nasıl işlediğini merak ediyorlar. Sorgu işlemlerini SMS şeklinde yapabilirsiniz. Bu çerçevede Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla ödeme alan vatandaşlar, cep telefonlarına BAKİYE yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir.
E-DEVLET SİSTEMİNDEN SORGULAMA
Evde bakım maaşı alanlar e-Devlet üzerinden de sorgulama yapabilirler. Bu bakımdan TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi T.C. sorgulama yapabilmek için yeterlidir. Sisteme girişinizi yaptıktan hemen sonra arama bölümüne 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi İste' yazarak bu konudaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfada bordro bilgileriniz yer almaktadır. Ayrıca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sekmesinden Evde Bakım Maaşı ödemeleri sorgulanabilmektedir.