Faturası, kira borcu dağ gibi birikenler dikkat! 3.3340 TL ödeme kesinleşti: Farklı günlerde ödenecek







EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

E-DEVLET SİSTEMİNDEN SORGULAMA







BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

EVDE BAKIM MAAŞI ALMAK İÇİN YÜZDE KAÇ ENGELLİ OLMAK GEREKİYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımlarıyla vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek. Bakım aylığı her ayın 15'i ile 30'u arasında düzenli olarak ödeniyor, ancak almak isteyenler hangi şartları yerine getirmeleri gerektiği konusunda endişeli..Evde bakım maaşı alan vatandaşlar soruşturma sürecinin nasıl işlediğini merak ediyorlar. Sorgu işlemlerini SMS şeklinde yapabilirsiniz. Bu çerçevede Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla ödeme alan vatandaşlar, cep telefonlarına BAKİYE yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiye sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir.Evde bakım maaşı alanlar e-Devlet üzerinden de sorgulama yapabilirler. Bu bakımdan TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi T.C. sorgulama yapabilmek için yeterlidir. Sisteme girişinizi yaptıktan hemen sonra arama bölümüne 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgisi İste' yazarak bu konudaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkan sayfada bordro bilgileriniz yer almaktadır. Ayrıca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sekmesinden Evde Bakım Maaşı ödemeleri sorgulanabilmektedir.Bakanlık tarafından sağlanan bakım yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak ödemeden yararlanabilirler.Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen maluliyet raporları ödemelerde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, vatandaşların en az yüzde 50'sinin ciddi şekilde engelli olması durumunda yardım talebinde bulunabileceğini görebiliriz. Evde bakım maaşı ödemesi alan vatandaşlar neden kesinti yapıldığını merak ediyor. Engelli kartı sağlık raporundan kalktığında evde bakım maaşı ödemeleri de düşmektedir. Bu kapsamda vatandaşın öncelikle verilen süre içerisinde raporunu güncellemesi gerekmektedir.