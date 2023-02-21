Faturası yüksek gelen hemen baksın! Elektrikten tasarruf etmenin yöntemler açıklandı! Elektrik faturasını düşüren ipuçları

Elektrik Tüketimini Azaltmanıza Yardımcı Olacak Basit Önlemler







Contaları Kontrol Edin ve Evinizi Yalıtın







Termostatı Geri Ayarlayın ve Su Isıtıcısını Ayarlayın

Kışın gelmesiyle birlikte birçok hane, son zamlardan sonra daha da yükselen elektrik faturalarını ödeme zorluğuyla karşı karşıya kalıyor. Isınmak için elektriğe bağımlı olanlar ve düzenli olarak küçük ev aletleri kullananlar için faturalar daha da yüksek olabilir. Ancak, hanelerin elektrik tüketimlerini azaltmak ve faturalarını düşürmek için alabilecekleri bazı basit önlemler var.Soğuk havayı içeride tutmak için buzdolabı ve dondurucularınızın contalarının sıkı olduğundan emin olun. Bu, elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havayı evin içinde tutmak için kapı ve pencerelerin uygun şekilde yalıtıldığından emin olun. Ayrıca, sıcak havanın korunmasını zorlaştırdığı için evinizdeki hava sızıntısı olan alanları onarın.Geceleri veya evde olmadığınız zamanlarda termostat ayarını 10 ila 15 derece düşürün. Bu, ısıtma ve soğutma maliyetlerini yıllık %10'a kadar azaltacak. Su ısıtıcınızın sıcaklığını da standart 140 dereceden 120 dereceye ayarlayabilirsiniz, bu da su ısıtma maliyetlerini %10'a kadar azaltabilir. Ayrıca, çamaşırları ılık veya soğuk suyla yıkamayı düşünün; bu, yük başına enerji kullanımını en az yarı yarıya azaltabilir. Bu basit önlemleri uygulayarak haneler elektrik tüketimlerini azaltabilir ve faturalarından tasarruf edebilirler.