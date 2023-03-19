Faturası yüksek gelen koşa koşa PTT'ye gitsin! Faturasıyla gelene 2500 TL devlet desteği başladı: Bir şartı var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan desteklere faturalar da dahil oldu. Ekonomik güçlük yaşayan vatandaşlara verilen maddi destekler devam ediyor. Fatura desteği PTT tarafından verilmekte. Faturasını yatırmakta zorlananlara 1410 liralık para yardımı veriliyor. Devlet, vatandaşlar için yeni yardım fırsatları sunmaya devam ediyor.
Ekonomik sorunlar asgari ücret kazanan vatandaşların geçimini zorlaştırmakta. Bu durum nedeniyle insanlar faturalarını yatırmakta güçlük çekiyor. Devlet tarafından verilen destek ise buna yönelik oldu. Vatandaşlar alacakları bu yardım ile fatura ödemelerini kolaylıkla yapabilecekler. PTT aracılığıyla verilecek 1410 liralık destekten yararlanmak için birtakım koşullara sahip olmak gerekiyor. Destek almak isteyen vatandaşların ikamet ettikleri konuma en yakın PTT birimine giderek başvuru işlemlerini başlatmaları gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar vatandaşın doğal gaz ve elektrik faturalarını ödemelerini zorlaştırmakta. Kış aylarında doğal gaz ve elektrikten tasarruf etmek kolay değil. Yüksek faturalar vatandaşı zor duruma düşürüyor. Devlet tarafından verilen destek ile bu durum ortadan kalkıyor. İkamet ettiği konuma en yakın PTT birimine giden vatandaşların T.C. kimlik kartlarını yanında bulundurmaları şart. Bununla birlikte elektrik yardımı almak için internet üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Başvuru yapmak için tıklayınız.