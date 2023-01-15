Faturası yüksek gelen soluğu PTT'den alsın! Şubat ayı faturalarınız bedavaya gelecek: PTT 2500 TL yardım yapıyor







2.500 TL’YE VARAN DESTEK ÖDEMESİ







BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

FATURA DESTEK ÖDEMELERİNDEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlarına yapmış olduğu destek ödemeleri ile ekonomik olarak yanlarında olduğunu gösteriyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğal gaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için fatura desteğinde bulunuluyor.2023 yılına girdiğimiz bu günlerde doğal gaz destek ödemelerinin detayları araştırılıyor. Eylül ayında başlayan destek ödemeleri mart ayına kadar sürecek. Ödemelerin 900 TL ila 2.500 TL arasında yapılacağı öğrenildi. Bakanlık ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ille yapılacak başvurular. Bakanlığın incelemeleri sonrasında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara ödemeleri PTT aracılığı ile yapılacak.Fatura destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirlenen şartlar : T.C vatandaşı olmak, E-devlet sistemi üzerinden fatura yardımına başvurmak, Doğal gaz ve elektrik aboneliğinin bulunması, Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından hak sahibi olarak belirlenmesi.Doğal gaz ve elektrik destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte e-devlet sistemine giriş yapmalıdır. Sayfa üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ” Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” başvuru sayfası üzerinden kimlik bilgilerini doğrulamanız gerekir. Bu şekilde başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.